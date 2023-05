Risparmiare sui biglietti aerei è possibile volando di mercoledì e non prenotando di venerdì: queste le accortezze

Risparmiare sui biglietti aerei è diventata la priorità numero 1. Ormai siamo agli sgoccioli della primavera, l’estate si avvicina e l’unico pensiero fisso è quello di prenotare le vacanze prima che si trasformino in un salasso peggiore di quanto già sembri. Purtroppo continua il flagello dell’inflazione, con importanti effetti negativi dell’aumento dei prezzi. Non solo caro bollette, ma anche caro vita in generale. Un panorama in cui le vacanze estive, considerate ormai un lusso per pochi, costeranno vertiginosamente di più rispetto che in passato.

L’acquisto del volo, purtroppo, rappresenta spesso una delle spese più ingombrati sul budget per le vacanze. I prezzi sono già altissimi e non restano che due alternative. Rassegnarsi e pagare cifre da capogiro oppure utilizzare qualche trucchetto per spendere un po’ meno dove possibile. Tra le accortezze più gettonate, quella di partire il giorno giusto. Scopriamo cosa dicono gli esperti a riguardo.

Risparmiare sui biglietti aerei: occhio alle prenotazioni

Come comprare il volo migliore? Quando cercarlo per risparmiare sui biglietti aerei per le vacanze? Come già sappiamo da tempo, le compagnie aeree monitorano quando e quanto spesso ci colleghiamo sui loro siti per cercare voli da acquistare.

Così, sanno benissimo quando proporre voli a costo più alto. Inoltre, continuare a consultare il sito sempre dalla stessa connessione e dallo stesso browser, fateci caso, vi porterà a vedere prezzi sempre più alti man mano. Quindi, secondo gli esperti di viaggio, dovremmo cercare i biglietti aerei solo da browser con la funzionalità incognito per farci tracciare meno e vedere prezzi non manipolati.

In secondo luogo, per risparmiare sui biglietti aerei non dovremmo mai, ma proprio mai, cercarli e acquistarli di venerdì. In generale, meglio evitare anche il sabato. Sì, è proprio il momento in cui ci troviamo con gli amici per organizzare le vacanze. Più rilassati che durante la settimana lavorativa, siamo più disposti a fare piani. Quindi, a spendere soldi con meno pensieri. Ecco perché i voli cercati di venerdì e sabato costeranno un salasso. Non importa quanto la nostra vita sia frenetica: dobbiamo trovare un momento di domenica o a inizio settimana (lunedì e martedì massimo) per organizzare tutto e fare l’acquisto. Il portafogli ringrazia sentitamente e le statistiche confermano. Una prenotazione di domenica può far risparmiare fino al 15% sul costo del biglietto aereo.

Quando è meglio volare

Se fatta di venerdì, invece, aggiunge un 5% sul costo totale.

Se per risparmiare sui biglietti aerei dobbiamo comprare possibilmente di domenica, per quale giorno della settimana è meglio acquistarli? Quando volare per abbassare ancora un po’ i costi? Meglio il mercoledì. Gli analisti esperti di Expedia, sito che da tanti anni è il riferimento in tema di viaggi, hanno concluso che quello a metà settimana è il giorno migliore in assoluto per volare. La loro analisi, basata su numerosissimi dati raccolti nel tempo, svela che i viaggiatori che hanno programmato il volo nel giorno di mercoledì hanno risparmiato fino al 15% sui voli nazionali e il 10% sui viaggi internazionali rispetto al volare di domenica o lunedì. Certo, non è sempre semplice muoversi a metà settimana. Spesso è necessario mettersi d’accordo con le strutture che ci ospitano, in particolare se affittiamo case che generalmente si liberano di lunedì o di domenica. In ogni caso, è possibile tentare il compromesso per risparmiare sui biglietti aerei anche cifre degne di nota.

Un raffronto tra compagnie di volo

Ricordiamoci inoltre che, per risparmiare sui biglietti aerei, la migliore arma è la comparazione dei prezzi. Non fossilizziamoci a controllare solo quelli della compagnia aerea che utilizziamo sempre. Sì, a tutti piacciono le certezze e sapere come ci si troverà con un dato vettore, ma a volte la comparazione permette di trovare prezzi decisamente migliori.

Risparmiare sui biglietti aerei è possibile volando di mercoledì e non prenotando di venerdì: queste le accortezze

Non dimentichiamoci che potremmo anche imbatterci in offerte dell’ultimo minuto. Meglio prendere tempo, vincere la pigrizia e fare una ricerca più approfondita.

Non lasciamoci spaventare di costi dei voli e in generale di queste vacanze estive. Il modo per risparmiare almeno sui biglietti aerei c’è. Dobbiamo infatti cercarli e prenotarli di domenica per trovare prezzi decisamente migliori. Il giorno migliore per volare risparmiando un po’? Il mercoledì. I giorni peggiori sono sempre lunedì e domenica. Insomma, questi sono piccoli trucchetti per non rimanere a tasche vuote e riuscire a viaggiare comunque.