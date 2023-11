Risparmiare non è più in diritto, ma sta diventando un vero e proprio dovere per gli italiani. Ciò però non vuol dire privarsi dei piaceri della vita, come ad esempio una rilassante vacanza durante la settimana bianca, espressione ormai entrata nell’immaginario collettivo per indicare appunto una vacanza fatta nei posti innevati. Stavolta però i consigli ci arrivano dagli esperti di Altroconsumo. Ecco il decalogo per godersi qualche giorno di relax senza spendere troppo.

Consigli pratici per risparmiare

Voglia di neve, ma pochi soldi sul conto? Diciamo che per i casi più estremi, effettivamente tirare la cinghia vuol dire anche dover purtroppo rinunciare tout court all’attività dispendiosa che volevamo fare.

In altri casi, però, se il portafogli ancora ce lo consente, ma le nostre finanze non sono più al top come prima, allora ecco che la settimana bianca può ancora essere una scelta razionale, purché la si approcci con una mentalità votata alla parsimonia e soprattutto al risparmio. A complicare le cose ci ha pensato proprio l’impennata dei prezzi prevista per Capodanno per chi vuole fare lenei luoghi di montagna ricoperti di neve. A cortina si parla di Capodanni da 4500 euro per sole due persone.

Per fortuna ci sono i consigli di Alroconsumo che propongono un vero e proprio decalogo del risparmio. E quando si tratta di risparmiare, è sempre meglio approfittare delle offerte, come quella che ha appena lanciato DAZN per tutti coloro che vogliono seguire le dirette dello sport. Andiamo quindi a vedere quali sono queste dieci regole da mettere in pratica per risparmiare senza dover rinunciare alla nostra settimana bianca. La prima regola è incentrata sullo Skypass, meglio acquistarlo solo per i giorni e le ore in cui si vuole sciare, così da evitare un abbonamento che rischia di costarci troppo. Il secondo punto invece ci suggerisce di dare un’occhiata online per vedere le offerte disponibili.

Settimana bianca, il decalogo per risparmiare

In alcune località infatti chi acquista loonline riceve dal 5 al 10% di sconto. Non male.

Proseguiamo con la nostra carrellata dedicata alle 10 regole per tenere a freno le spese durante la settimana bianca. Il terzo suggerimento è quello di sperimentare anche i giorni infrasettimanali. A parte quelli di festa, come Capodanno, il periodo di Natale e altri giorni simili, durante la settimana si paga meno rispetto al weekend, e a volte ci si diverte di più, visto che c’è meno folla. Il quarto suggerimento invece è rivolto agli hotel. Alcuni di questi offrono sconti per gli impianti di risalita o pacchetti all-inclusive particolarmente convenienti. Passiamo al quinto suggerimento, quello riguardante le vacanze di gruppo. Anche in questo caso gli skypass propongono interessanti offerte comitiva.

Al sesto posto dei suggerimenti di Altroconsumo per la settimana bianca c’è quello di sfruttare gli sconti che arriveranno a fine giugno, quando ormai l’Epifania tutte le feste si sarà portata via da un pezzo. Ci sono poi app che consentono di pagare gli impianti sciistici solo per il tempo effettivo utilizzato. All’ottavo posto troviamo invece il suggerimento di acquistare i biglietti direttamente sui siti delle località sciistiche, i quali spesso offrono sconti anche del 30%. A proposito di sconti, tesserandosi alla federazione Fisi si può ottenere lo sconto fino al 50% per gli skipass. Infine, l’ultimo consiglio è quello riguardante di dare uno sguardo alle offerte di bassa stagione per bambini e ragazzi. In alcuni casi alcuni bimbi non pagano il biglietto se accompagnati da un adulto.

I punti chiave…