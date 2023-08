Come risparmiare con gli animali domestici e regalargli una vita migliore: suggerimenti e consigli

Non potremmo più fare a meno del nostro migliore amico a quattro zampe, eppure sappiamo bene quanto prendersi cura di un animale domestico può pesare sul bilancio familiare, soprattutto perché vogliamo il meglio per lui, dalle cure veterinarie al cibo migliore, passando per i giochi e le attività di divertimento.

In questa guida spieghiamo come è possibile risparmiare e allo stesso tempo migliorare la vita del nostro amico a quattro zampe.

L’importanza del veterinario: prevenire è meglio che curare

Non desideriamo altro se non che il nostro animale domestico stia bene. Come per gli umani, anche per i nostri amici a quattro zampe, è fondamentale la prevenzione: riconoscere quanto prima una malattia significa arrivare prima alla diagnosi e alle cure, risparmiando anche un bel po’.

La frequenza delle visite di controllo dal veterinario varia sicuramente da specie a specie, ma possiamo dire che per un animale adulto dovrebbe essere ogni 6 mesi. Se si tratta di cuccioli o di animali anziani, la frequenza dovrebbe essere superiore.

L’alimentazione è decisiva per il benessere del nostro animale domestico: come risparmiare?

Se poi hai pensato di sterilizzare il tuo amico a quattro zampe, risparmiare è possibile acquisendo le giuste informazioni su cliniche veterinarie, associazioni o enti di varia natura che spesso offrono questo tipo di intervento anche con il 50% di sconto.

L’ampia scelta sul mercato di prodotti nutrizionali per i nostri amici a quattro zampe è talmente alta che è difficile orientarsi. Bisogna saper scegliere gli alimenti più adatti e sani, ma allo stesso tempo non vorremmo spendere una fortuna.

Iniziamo dalla scelta del tipo di alimentazione. Il consiglio è di chiedere informazioni al proprio veterinario oppure di frequentare i numerosi forum online dove si discute di questi argomenti.

Possiamo dire che in generale i prodotti locali sono più economici per cui potremmo chiedere al nostro negozio di animali se tratta questo tipo di alimenti.

Un’altra opportunità, una volta scelto il prodotto ‘giusto’, è quello di fare una comparazione di prezzi tra negozi fisici e negozi online: molto spesso su internet si possono trovare sconti davvero importanti.

Amare e prendersi cura: come risparmiare rendendo migliore la vita del nostro amico

La salute di un animale domestico, così come la sua longevità, sono dati soprattutto dalla qualità di vita: il nostro amico a quattro zampe non ha bisogno di beni materiali per stare bene, ma soltanto delle giuste attenzioni e una vita attiva. Rendere felice il proprio animale domestico significa anche regalargli una vita migliore e più sana.

Adozioni

Un ulteriore elemento da tenere presente è la possibilità di adottare un animale: non solo questo permette di risparmiare un bel po’, ma soprattutto può regalare una nuova vita a un animale abbandonato o maltrattato. Se poi si decide di acquistarlo, bisogna prendere con attenzione informazioni sull’allevamento: molti sono infatti illegali, importano animali senza autorizzazione e in condizioni molto disagiate, e non pensano ad altro che al proprio guadagno.

