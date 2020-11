Risparmia 500 euro con il bonus internet fibra di Vodafone: l’offerta è arrivata

Vodafone, così come WindTre e Tim, ha ufficializzato l’offerta per il bonus 500 euro sulla sua pagina ufficiale. Si potrà contare di un contributo di 240 euro per attivare una connessione internet con velocità pari almeno a 30 Mbit/s. Quest’ultimo sarà erogato direttamente sulla fattura bonus con un bonus di 10 euro per 24 mesi. In più si avrà un contributo di 260 euro per l’acquisto contestuale di un computer o un tablet. Detto ciò, ecco le caratteristiche dell’offerta.

Bonus 500 euro Vodafone: chi ne ha diritto

Avrà diritto al bonus 500 euro Vodafone chi ha un reddito Isee sotto i 20 mila euro e non dispone di una connessione internet con velocità di almeno di 30 Mbit/s. Il bonus sarà disponibile per chi attiverà una connessione fibra Fttc-Vula-Ftth ma le regioni Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Liguria hanno chiesto di limitare la misura dei voucher ad alcuni comuni. A questa pagina si avranno più dettagli. Per richiedere il bonus si dovrà cliccare su “ti chiamiamo gratis” lasciando il proprio numero di telefono. Sarà poi un operatore a ricontattare il potenziale cliente.

Al momento dell’eventuale sottoscrizione, poi, si dovranno rilasciare i propri dati, il documento di identità in corso di validità, il codice fiscale e la domanda di ammissione al contributo. L’acquisto, infine, terminerà con il ritiro presso un negozio fisico Vodafone del tablet portando con sé i documenti che verranno comunicati dal consulente dell’operatore dal logo rosso e bianco. La promozione durerà 24 mesi e al termine di tale periodo sarà l’operatore a contattare il cliente comunicando le nuove condizioni. Si potrà decidere quindi se proseguire o meno il contratto.

L’offerta Vodafone per bonus 500 euro

L’offerta Vodafone per bonus 500 euro è internet fibra con la quale sarà possibile navigare fino a 1 Gigabit in FTTH sulla Giga Network Fibra al prezzo di 19,90 euro al mese per 24 mesi invece di 29,90 euro. La promozione includerà il modem (con wi-fi optimizer) con la prima installazione inclusa nonché l’assistenza dell’operatore dal logo rosso e bianco. Sarà inoltre incluso Vodafone Ready che potrà essere rateizzato fino a 24 mesi. Anche il costo di attivazione sarà incluso nel prezzo e potrà essere rateizzato fino a 24 mesi.

Il tablet combinato sarà il Samsung Galaxy S6 Lite LTE al costo di 99,99 euro invece di 459,99 euro (lo sconto sarà quindi di 360 euro di cui 100 euro li regalerà Vodafone). Tale cifra si dovrà pagare in negozio al momento del ritiro. Il dispositivo sarà leggero e sottile e potrà entrare anche in una piccola borsa. Avrà la S Pen e l’impugnatura sarà ergonomica. Per ulteriori informazioni consultare la pagina ufficiale Vodafone al link su indicato.

