Rimodulazione WindTre in arrivo, ma intanto c’è chi ha avuto un doppio addebito

I clienti mobile sono stati avvisati nelle ultime ore. Ormai è tutto pronto per la rimodulazione di WindTre. Cosa comporta e qual è la data di avvio del nuovo pacchetto? Scopriamolo insieme. Intanto, fa discutere il caso segnalato da alcuni utenti i quali hanno lamentato un doppio addebito. Di cosa si tratta?

Rimodulazione WindTre, quando parte?

La data da segnare in calendario è quella del 18 maggio, giorno in cui arriverà un importante aumento del bundle di giga. Purtroppo, però, non ci sono buone notizie soltanto, visto che tale offerta subirà successivamente anche un aumento del costo mensile. La rimodulazione WindTre quindi prevede in un primo momento giga in più, ma subito dopo arriverà anche un aumento del prezzo per l’offerta in questione. L’azienda però offrirà la possibilità ai suoi clienti di passare a un’offerta Plus simile pagando lo stesso prezzo. In questo caso basterà rispondere via SMS per accedere all’offerta alternativa.

La comunicazione è arrivata ieri 5 aprile sul sito ufficiale dell’azienda. Inoltre, i clienti sono stati informati tramite SMS. La rimodulazione WindTre si inscrive perfettamente all’interno del meccanismo delle modifiche contrattuali che già da tempo era stato annunciato, e su quale ha indagato anche l’Antitrust. Come detto, in questo caso però l’operatore offrirà la possibilità di migrare verso un’offerta alternativa, in modo da non perdere i clienti, i quali dopo un’iniziativa del genere potrebbero essere incentivati a lasciare invece la compagnia per passare a un altro operatore telefonico. Segnaliamo, infine, che il cambio di offerta non vedrà anche l’introduzione della clausola ISTAT, postilla che segnalava l’innalzamento dei costi a causa dell’inflazione.

Il caso del doppio addebito

Archiviata la questione relativa alla rimodulazione WindTre, ecco invece un singolare caso accorso ad alcuni clienti Easy Pay. A quanto pare questi sfortunati hanno pagato due mensilità invece di una. L’opzione EasyPay consente il pagamento automatico a inizio mese, ma stavolta WindTre deve aver esagerato nel prelievo, visto che lo ha effettuato due volte. Secondo analisi si è scoperto che l’azienda ha in realtà prelevato non solo il mese di aprile, ma erroneamente anche quello di maggio. Un prelievo automatico fatto con un mese di anticipo che ha destato perplessità nei clienti.

Si tratta di un problema dovuto a un errore già accertato dalla compagnia. Nei prossimi giorni, infatti, WindTre provvederà a restituire l’importo addebitato sul credito dei suoi clienti. Niente paura, quindi, coloro che si sono visti prelevare per due volte in un mese il costo della propria offerta, verranno prontamente rimborsati.