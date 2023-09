Record BTp decennale: vola oltre il 4,5%, i conti deposito volano tra le stelle al 7%: è il momento di investire?

Vola il Btp decennale e torna a offrire rendimenti più alti del 4,5%: esattamente il 4,53% ovvero 9 punti base in più della vigilia e ciò è accaduto in concomitanza con l’aumento dei tassi Bce. È un buon momento questo per investire anche nei conti deposito il cui tasso di interesse vola fino al 7%.

Si tratta, quindi, del periodo ideale per accantonare denaro in tali strumenti in quanto risultano particolarmente convenienti sia per durate brevi che a lungo termine. Queste ultime, però, possono garantire rendimenti ancora più alti. Il bello è che per ottenere un guadagno non è necessario optare per una soluzione vincolata nel caso dei conti, anche quella svincolabile, infatti, offre tassi discreti, cosa che non accadeva da un’eternità.

I buoni del Tesoro Poliennali

Non tutti sanno che i buoni del Tesoro Poliennali sono dei titoli di debito emessi dal Mef ovvero dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con l’obiettivo di finanziare lo Stato.

La sottoscrizione di tali strumenti è semplice in quanto basta recarsi direttamente presso la banca. Nella giornata di ieri il Btp decennale è volato sopra il 4,5% per cui in molti si chiedono se questo sia il momento di investire. Ebbene, potrebbe essere il momento giusto visto che i rendimenti sono davvero cresciuti rispetto a qualche mese fa.

Un prodotto che si dovrebbe tenere sott’occhio è il BTp Valore con premio fedeltà dello 0,50%. Tale titolo sarà emesso all’inizio di ottobre e farà guadagnare agli investitori fino al 4% all’anno.

C’è poi tra i titoli vantaggiosi del momento, il Btp Italia i cui rendimenti si alzano al crescere dell’inflazione. Prima che quest’ultima si abbassi troppo, quindi, converrebbe puntare su di esso anche se al momento non sono previste delle emissioni a breve.

Nel caso in cui si abbia un Btp decennale o altri titoli nel portafoglio, se la scadenza non è lontana sarà meglio conservarli fino alla data di rimborso. Anche se la scadenza è lontana sarebbe opportuno attendere e non vendere in quanto si potrebbe subire una perdita.

Se il BTp è volato sopra il 4,5% altrettanto hanno fatto i conti deposito il cui tasso di interesse è fino al 7%. È il caso del deposito di Smart Bank che dopo 240 mesi (a scadenza) offre proprio tale rendimento che ovviamente è lordo. Sulla pagina ufficiale della banca si legge che quello netto è invece del 5,18% per cui l’interesse effettivo che si ottiene su 10 mila euro è di 10.360,00 euro (come si evince dal calcolatore di Smart Bank).

Sempre sul sito ufficiale si legge che i nuovi conti deposito Smart sono vincolati senza spese e semplici da aprire in modalità online. Sono inoltre prodotti sicuri in quanto i propri risparmi, fino a 100 mila euro, sono protetti dal Fidt che è il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Infine Smart Bank comunica che chi aprirà tali prodotti non pagherà l’imposta di bollo o altre spese aggiuntive.

