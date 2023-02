Quando prenotare una vacanza al mare per risparmiare?

Nonostante faccia ancora freddo, il pensiero va già all’estate. Si inizia quindi a pensare a come e quando prenotare una vacanza al mare perché, come tutti sanno, la miglior arma per risparmiare è anticiparsi.

Pensare alle vacanze fa bene perché l’umore torna positivo. Immaginare (chiudendo solo per un momento gli occhi) posti lontani, il rumore delle onde o i colori del tramonto aiuta molto a rilassarsi.

Programmare per tempo una vacanza, sia essa al mare, in campagna o in una grossa città, poi, non solo aiuta il portafoglio ma anche ad affrontare al meglio la stanchezza prima della partenza. Si vivrà, infatti, ogni singolo giorno sapendo che a breve ci si potrà riposare e soprattutto rilassarsi, al sole o in acqua.

Quando conviene allora prenotare una vacanza in estate per risparmiare?

Stabilire con esattezza quando prenotare le vacanze estive aiuta a risparmiare

Chi vuole concedersi una vacanza al mare fuori dall’Italia per l’estate dovrà prenotare con almeno 5/6 mesi di anticipo per cui lo si dovrà fare quanto prima per pagare il tutto (volo-soggiorno) ad un prezzo ragionevole.

Più si va avanti con il tempo, infatti, più aumenta il costo dei voli e si trovano meno alberghi/pensioni a prezzi bassi.

All’estero, poi, così come nel nostro paese, un altro modo per spendere di meno (se si può ovviamente) è quello di partire nei periodi meno richiesti: come ad esempio fine settembre-ottobre o nei periodi dopo la Pasqua ed il Capodanno.

In tali momenti, infatti, i prezzi scendono perché ognuno torna alle sue occupazioni e si può risparmiare veramente parecchio.

Vacanza al mare Italia: quando prenotare per risparmiare

Per risparmiare sulla vacanza estiva in Italia è bene prenotare con almeno cinque mesi di anticipo.

Così facendo, infatti, si potrà risparmiare sul soggiorno anche il 30%. Inoltre durante l’anno, prima dell’estate, molti resort ed hotel propongono delle ottime offerte per cui tale periodo è quello più vantaggioso dal punto di vista economico per prenotare rispetto a tre settimane prima della partenza.

Prenotando con anticipo, poi, si avrà una rosa più ampia di scelte. Non è raro, infatti, che l’albergo o la pensione che si vorrebbe prenotare risulti poi piena quando si decide di farlo. A quel punto bisogna solo accontentarsi della struttura ricettiva che non risponde appieno alle proprie esigenze.

Un altro importantissimo fattore da non sottovalutare quando si prenota una vacanza è il week-end. Se si prenotano biglietti aerei o del treno in tali giorni, infatti, i prezzi risultano essere superiori rispetto a quelli infrasettimanali. Partendo in settimana, quindi, si potrà risparmiare qualche soldino che si potrà poi spendere durante la vacanza.

Risparmiare sulla vacanza ad agosto: come fare?

Agosto è il mese preferito dagli italiani per andare in vacanza. Optare (almeno chi può) per giugno o per le prime settimane di luglio significa trovare le strutture più libere, meno turisti e non trovarsi in altissima stagione. Per risparmiare sulla vacanza di agosto, quindi, il suggerimento è uno solo e sempre lo stesso: prenotare con anticipo.

In alternativa si potrà optare per le offerte last minute, ideali per i ritardatari. Quando si sceglie tale opzione, però, si dovrà prestare attenzione ai servizi aggiuntivi in quanto potrebbero essere esclusi dall’offerta e potrebbero pesare alla fine del viaggio sulle tasche dei viaggiatori.

Il suggerimento finale sarà quello di tenere sempre d’occhio le offerte su internet in quanto grazie ad esse si potrà risparmiare davvero un bel gruzzoletto.

