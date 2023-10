Quando conviene investire nei BTp Valore (Cenerentola d’Europa) e nei conti deposito?

Lo scenario economico nel quale stiamo vivendo è di grande incertezza e le forme tradizionali di risparmio non rendono quanto dovrebbero soprattutto ora che c’è stato l’ennesimo aumento dei tassi di interesse Bce. In una situazione come questa, quindi, investire in conti deposito o nei BTp (che sono considerati la Cenerentola d’Europa) potrebbe fare la differenza visto che gli interessi sono molto competitivi rispetto al passato. C’è poi da considerare che potrebbe essere il momento giusto per investire il proprio denaro anche a causa dell’inflazione. Quest’ultima erode, infatti, il potere d’acquisto dei propri soldi tenuti fermi sul conto corrente.

È il momento giusto?

Potrebbe essere il momento giusto per investire nei BTp come quello Valore e nei conti deposito. Questi ultimi, come tutti sapranno, sono una delle soluzioni più sicure per proteggere i propri risparmi. Non hanno rischi di mercato per cui il capitale che si investe è sempre garantito. Ovviamente non tutti i conti deposito offrono gli stessi tassi di interesse per cui è importante, soprattutto adesso, cercare quelli che offrono rendimenti più competitivi. Tra questi ci sono i conti deposito Futuro di Smart Bank vincolati a 10, 15 e 20 anni e che offrono un rendimento al 5%, al 6% e al 7%.

Il pagamento degli interessi maturati, però, avviene direttamente alla scadenza.

Tra i 5 conti deposito con tassi di interesse fino al 6%, oltre a quello indicato che li supera ma nella soluzione più lunga, c’è quello di Illimity Bank con un tasso di interesse che arriva per i clienti Premium fino al 5,30%, ovviamente nella formula non svincolabile. Quelli di Cherry Bank vincolati, invece, offrono un rendimento che arriva al 5,40% dopo 60 mesi, quelli BBVA al 5% dopo 12 mesi mentre quelli di banca Cf+ al 4,5% dopo 6 e 12 mesi.

Quando conviene investire nei Btp cenerentola d’Europa e nei conti deposito?

Sicuramente investire nei conti deposito al momento conviene visto che i tassi rispetto agli scorsi anni sono molto più alti. In molti, però, stanno puntando anche sul BTp Valore 2028 i cui destinatari sono i risparmiatori individuali e nel quale bisognerebbe investire informati onde evitare spiacevoli sorprese. Si tratta di un titolo della durata di cinque anni e che, come gli altri BTp, piace ancora di più in questo periodo per il rialzo dei rendimenti.

L’apprezzamento del BTp Valore deriva anche dal fatto che stacca una cedola trimestrale ed ha un rendimento lordo per i primi tre anni del 4,1% e nel quarto e quinto del 4,5%. Rispetto alla prima emissione le percentuali sono in aumento in quanto per il primo biennio si guadagnava il 3,25% mentre per il secondo il 4%. Un altro punto di forza che attrae sempre più risparmiatori è il premio fedeltà dello 0,5% sul capitale investito inizialmente se si tiene il titolo fino alla naturale scadenza. Inoltre, un altro vantaggio che non guasta, è che, a differenza dei conti deposito, per i titoli di Stato è prevista una tassazione uguale al 12,5% così come l’esenzione dalle imposte di successione su cedole e premio fedeltà.

Riassumendo…

1. A seguito dell’aumento dei tassi Bce, sembrerebbe proprio questo il momento per investire il proprio denaro

2. C’è il BTp Valore con rendimento che arriva al 4,5%

3. Ci sono anche i conti deposito come quelli Futura di Smart Bank che offrono interessi lordi fino al 7% ma per la lunga durata.

