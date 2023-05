Quale banca offre gli interessi più alti a maggio 2023 fino al 4,75% contro l’inflazione?

Fino a qualche mese fa gli interessi offerti dalle banche sui conti deposito erano poco convenienti ma da un po’ di tempo la situazione è cambiata. A causa dell’inflazione che continua a galoppare i tassi sono tornati a salire per cui i conti deposito sono tornati a essere uno strumento di investimento discreto per accantonare i propri risparmi.

Di certo non si diventa ricchi con quello che si guadagna ma almeno non c’è da sostenere un canone mensile a differenza del conto corrente. C’è però uno svantaggio per chi sceglie il conto deposito ovvero che per ricevere interessi più alti è necessario vincolare i propri soldi in maniera parziale o totale. Il vincolo, però, non dura tanto per cui potrebbe essere uno strumento da prendere in considerazione per investire il proprio capitale.

Qual è, dunque, la banca che offre gli interessi più alti nel mese in corso?

Tassi migliori contro l’inflazione

Contro l’inflazione che continua a galoppare, tra i conti deposito che offrono interessi più alti a maggio 2023 ci sono quello di MeglioBanca e di BancaCf+. Il primo con cedola trimestrale posticipata offre i seguenti tassi di interesse:

1.

2,25% lordo annuo dopo 24 mesi2. 2,90% lordo annuo dopo 36 mesi3. 4% lordo annuo con vincolo a 48 mesi e4.lordo annuo con vincolo a 60 mesi.Questa tipologia di conto deposito è con cedola a cadenza trimestrale a tasso crescente con accredito diretto sul rapporto di conto corrente. Le somme, però, sono sempre svincolabili.

L’altro conto, sempre di tipo vincolato, offre:

1. un tasso lordo del 3,6% dopo 12 mesi

2. del 3,8% dopo 18 mesi

3. del 4,1% dopo 24 mesi

4. del 4% dopo 36 mesi

5. del 4% dopo 48 mesi e

6. del 4% dopo 60 mesi.

La remunerazione degli interessi del conto di BancaCf+ avviene con accredito a cadenza trimestrale o annuale in base al tipo di cedola scelta.

Altri due conti deposito che fanno leccare i baffi

Con la linea indicata (quella non svincolabile), però, non è possibile richiedere le somme prima della scadenza naturale del vincolo.

Se si cercano i conti deposito con interessi più alti per contrastare l’inflazione, si può visionare quello di Vivibanca Extra che è la scelta giusta se si vogliono mantenere vincolati i propri investimenti per ottenere di più. Ecco il tasso lordo annuo in base alla durata del vincolo:

1. dopo 6 mesi del 2,50%

2. dopo 12 mesi del 3%

3. dopo 18 mesi del 3,75%

4. dopo 24 mesi del 4%

5. dopo 30 mesi del 4,05%

6. dopo 36 mesi del 4,15%

7. dopo 42 mesi del 4,20%

8. dopo 48 mesi del 4,35%

9. dopo 54 mesi del 4% e

10. dopo 60 mesi del 4%.

In questo caso la liquidazione degli interessi avviene alla scadenza del vincolo di deposito e insieme al rimborso del capitale.

Chiudiamo con il conto deposito di banca Illimity classic e premium. Con il primo non svincolabile si ottiene un tasso di interesse annuo lordo dell’1,30% dopo 6 mesi, del 3,30% dopo 12 e 18 mesi e del 3,50% dopo 24 mesi. Infine del 4% dopo 36 e 48 mesi e del 4,50% dopo 60 mesi. Il più remunerativo è però quello premium che offre l’1,50% dopo 6 mesi, il 3,50% dopo 12 e 18 mesi, il 3,80% dopo 24 mesi, il 4,30% dopo 36 mesi, il 4,50% dopo 48 mesi e il 4,75% dopo 60 mesi.

Occhio quindi a questi tassi perché, come direbbe Benjamin Franklin: “un investimento nel campo della conoscenza paga i migliori interessi.”

