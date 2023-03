Ma davvero ci sono prodotti di investimento con tasso che arriva quasi al 4,5%?

“Pensavi solo ai soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi” cantava Mahmood vincendo anche Sanremo con questa canzone.

La verità è che in molti pensano sempre più spesso al proprio denaro perché la somma è esigua e c’è il desiderio di guadagnare qualcosa scegliendo, magari, dei prodotti di investimento. Si cercano, però, quelli che in primis siano sicuri e in secondo luogo offrano un tasso di interesse discreto.

Che arrivi, se possibile, fino al 5% annuo lordo. Con i buoni fruttiferi postali, i conti deposito e i Btp è possibile raggiungere questo risultato?

Vediamo i Btp

Tra i prodotti di investimento che offrono rendimenti più alti, ci sono i Btp che offrono rendimenti certi ma solo se si mantengono fino alla fine. Se scambiati prima, infatti, rischiano la volatilità del mercato. Oggi il Tesoro offrirà titoli di Stati fino a 9 miliardi di euro e come spiega il Mef, si potranno acquistare Btp a 5 e a 10 anni.

I primi saranno offerti fino a 3 miliardi con cedola 3,4% mentre i secondi fino a 3,5 miliardi con cedola al 4,4%. La data di pagamento della prima cedola per i Btp a 5 anni sarà il 1° ottobre 2023, i titoli scadranno il 1° aprile 2028 e la cifra minima che si potrà sottoscrivere è di 2.500 euro.

La prima cedola per i Btp a 10 anni sarà pagata, invece, il 1° maggio 2023, la data di scadenza di questi titoli sarà il 1° maggio 2033 mentre la sottoscrizione minima dovrà essere di 3000 euro.

Con i buoni fruttiferi postali e i conti deposito quanto si guadagna?

Ci sono anche i conti deposito tra i migliori prodotti di investimento del momento che sono tornati a piacere molto perché sicuri. Il denaro depositato su di essi, infatti, fino a 100 mila euro a depositante è garantito dal Fidt che è il Fondo interbancario di tutela dei depositi. Al momento il tasso di interesse annuo lordo più alto è offerta del conto X Risparmio di banca Aidexa.

Per la sottoscrizione non sarà necessario aprire contestualmente anche un conto corrente, non si pagherà nulla per la gestione e la somma depositata, se si deciderà di recuperarla, tornerà al risparmiatore entro trentadue giorni dalla scadenza del vincolo. Il tasso annuo lordo sarà del 2 % al termine del terzo e del sesto mese, del 3% dopo 1 anno e del 3,75% dopo diciotto e ventiquattro mesi. Infine del 4,5% al termine dei trentasei mesi.

Sottoscrivibili da tutti, ci sono poi i buoni fruttiferi postali 4×4. Questi prodotti di investimento sono anche tra i più amati dagli italiani perché garantiti dallo Stato. Questo genere di titolo dura sedici anni e offre un tasso di rendimento che cresce nel tempo. si può, però, richiedere il rimborso quando si vuole ma si ha diritto al riconoscimento degli interessi soltanto dopo quattro, otto e dodici mesi.

Il rendimento effettivo annuo lordo è il seguente: dopo quattro anni dell’1,50%, dopo otto anni del 2%, dopo dodici anni del 2,25% e dopo sedici anni del 3%.

