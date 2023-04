Il prezzo della benzina scenderà vertiginosamente se adotti questi stratagemmi

Piccoli accorgimenti e buone abitudini per risparmiare sui costi della benzina. I prezzi dei carburanti non scendono ma restano stabili su tariffe molto elevate, e il pieno costa sempre di più. Ma probabilmente non sapevi che lo stile di guida e tanti piccoli trucchi possono aiutarti a ridurre gli sprechi eccessivi che mettono in crisi il tuo portafoglio. In questo articolo ti indicheremo alcuni stratagemmi che ti aiuteranno a risparmiare benzina, non rinunciando alle tue abitudini di guida.

I prezzi della benzina sono troppo alti? Lo stile di guida è determinante per risparmiare

Per risparmiare benzina e soprattutto per salvare il portafoglio i primi consigli che vogliamo darti riguardano lo stile di guida. Si inizia già semplicemente con l’accensione dell’automobile: non mettere in moto premendo eccessivamente l’acceleratore, è un inutile spreco che a lungo andare ti fa buttare inutilmente soldi e carburante. Quando guidi, se eviti continue brusche frenate e improvvise accelerazioni, alcuni studi hanno dimostrato che potrai risparmiare fino al 30% di carburante: il guadagno è davvero notevole.

Dosare la spinta delle marce è sicuramente il secondo accorgimento che dovresti mettere in campo. Ridurre i giri del motore permette di evitare inutili sprechi, perché una guida tranquilla e rilassata è uno dei modi migliori per risparmiare.

E così un ulteriore consiglio riguarda proprio la velocità di crociera. Ebbene, per risparmiare carburante è sempre estremamente utile mantenere, in tutte le fasi di guida, una velocità costante e moderata. Secondo alcune ricerche, infatti, se si riduce la velocità di 10 km/h in autostrada, il risparmio è notevole, circa 5 litri di benzina su una distanza di 500 chilometri. Chiudere i finestrini è un’altra ottima abitudine: il vento infatti è un fattore frenante e di attrito e implica un consumo maggiore di carburante.

Ma non è tutto. Quando sei fermo nel traffico o stai aspettando qualcuno, e pensi che la sosta potrà durare almeno un minuto, è utile spegnere il motore per ridurre i consumi. È vero che alcune automobili hanno integrato il sistema Start&Stop, ma se il tuo veicolo non è dotato di questo dispositivo, segui il consiglio e risparmia benzina. Il climatizzatore, infine, va utilizzato con consapevolezza e senza eccessi: forse non lo sai, ma tenerlo acceso fa consumare molta più benzina, il 10% in più in autostrada e fino al 25% in più in città.

La manutenzione costante ti permette di consumare molto meno carburante

E passiamo adesso alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’automobile. Il primo elemento che devi tenere sempre sott’occhio è la pressione dei pneumatici. Gomme semi-sgonfie accrescono l’attrito e la resistenza al rotolamento per cui i consumi di carburante sono notevolmente maggiori.

Importanti sono i filtri, anche quello dell’aria, e il livello dell’olio del motore: controllare periodicamente le condizioni generali del veicolo permette di risparmiare in modo importante. Un ultimo consiglio riguarda i pesi inutili: ogni chilogrammo in più fa consumare ovviamente più carburante.

Qualora tu decida di utilizzare i comodi portapacchi, ricorda sempre di smontarli dopo averli utilizzati.

Insomma, se metti in campo tutti questi semplici accorgimenti, noterai nell’immediato che il pieno di benzina durerà più a lungo. Sono questi i modi migliori per risparmiare benzina senza rinunciare a nulla.

