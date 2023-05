Prelievo Bancomat, lo conosci il trucco del tasto 9? Ecco perché ti semplifica la vita

Se ne parla già da qualche mese, ma non sono in molti a conoscere il trucco del tasto 9 per il prelievo Bancomat. Semplificando al massimo, possiamo dire che si tratta di una funzionalità che permette di ritirare denaro dagli ATM senza utilizzare una carta fisica. Una modalità ‘cardless’.

Questa novità arriva da Poste Italiane ed è attiva in tutte le regioni italiane, anche se non in tutti gli sportelli ATM che consentono il prelievo di denaro. Il meccanismo è davvero molto semplice: si tratta di effettuare un prelievo Bancomat, senza l’utilizzazione della carta, e usando semplicemente il proprio smartphone. Quante volte hai dimenticato la carta Bancomat a casa? Quante volte ti sarebbe servita per prelevare soldi che ti servivano in quel momento? Con questa funzionalità, utilizzando il trucco del tasto 9, non avrai più questo problema.

Analizziamo in dettaglio quali sono le caratteristiche di questo strano dispositivo che permette il prelievo semplicemente tenendo tenuto il tasto 9 del Bancomat.

Quali sono le caratteristiche del trucco del tasto 9 per i prelievi presso gli ATM?

La società di Poste Italiane ha introdotto questa nuova possibilità oramai da qualche mese e sono già circa 7.000 gli ATM che permettono di utilizzare il trucco del tasto 9, la cosiddetta funzionalità ‘cardless’. I clienti di Poste Italiane hanno la possibilità di prelievo al Bancomat senza avere la carta con sé e utilizzando semplicemente lo smartphone. In questo modo si può accedere al proprio conto e decidere quale quantità di denaro ritirare presso lo sportello ATM. Si tratta di un modo per semplificare la vita degli utenti di Poste Italiane. I furti presso i Bancomat sono sempre più numerosi e il trucco del tasto 9 può aiutare le persone a evitare spiacevoli inconvenienti.

Il ladro, infatti, si apposta presso lo sportello e tenta di sottrarre la carta al malcapitato di turno, anche semplicemente per sfruttare la possibilità del prelievo massimo senza l’inserimento del PIN. È chiaro che questo trucco ridurrà le possibilità di furto.

È da sottolineare che il metodo classico di prelievo mediante inserimento della carta nell’ATM rimane attiva. La funzionalità del tasto 9 è semplicemente un metodo aggiuntivo, che può rivelarsi molto utile.

Ma vediamo adesso nello specifico come funziona, per il prelievo Bancomat, il trucco del tasto 9. Innanzitutto, occorre scaricare l’app BancoPosta o PosteID sul proprio smartphone. Quando l’utente si trova dinanzi allo sportello ATM, dovrà semplicemente collegarsi all’applicazione e selezionare la modalità prevista ‘Prelievo senza carta’ e, a quel punto, dovrà tenere premuto il tasto 9 che si trova sulla tastiera del Bancomat. Effettuata questa operazione, sullo schermo del Bancomat apparirà un QRCode che dovrà essere ovviamente scansionato dal proprio smartphone, mediante l’applicazione BancoPosta o PosteID.

L’utente, a questo punto, potrà scegliere da quale carta effettuare il prelievo di denaro (soltanto nel caso, comunque frequente, di utenti che posseggono più di una carta associata al proprio conto). Il gioco è fatto: basterà inserire infatti la cifra desiderata e l’ATM si attiverà consegnando il denaro all’utente. È ovvio che, per estrema sicurezza, prima di eseguire in maniera definitiva l’operazione, occorrerà inserire la propria impronta digitale o il proprio codice personale mediante smartphone.

Il trucco del tasto 9 per il prelievo Bancomat rappresenta un’innovazione importante sia in termini di dematerializzazione, in quanto non occorrerà più avere con sé la carta ‘fisica’, sia in termini di avanzamento tecnologico, dal momento che sempre di più basterà utilizzare lo smartphone per compiere molte operazioni di gestione del proprio denaro. In più, semplifica la vita ed è una modalità più sicura.

