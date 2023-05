Lo sapevate che avere una Postepay Green offre più vantaggi? Il primo è il costo che è inferiore rispetto alle altre carte emesse sempre da Poste Italiane. E poi questa carta è ecosostenibile di ultima generazione. È prodotta, infatti, in materiale biodegradabile composto da acido polilattico di origine biologica per l’80%. Il vantaggio di un materiale di questo tipo è che si decompone in modo naturale mediante l’azione di agenti ambientali come la luce o l’acqua o con l’azione di microrganismi. Tale materiale ha l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e contribuire alla sostenibilità.

Ecco allora quali sono le funzionalità di questa nuova carta prepagata.

Da chi può essere richiesta

La Postepay Green non è una carta ricaricabile per tutti ma solo per chi ha tra i 10 e i 17 anni. Ovviamente non può essere richiesta all’ufficio postale da un minore bensì da un genitore/tutore. Quest’ultimo dovrà portare con sé il proprio documento di riconoscimento in corso di validità nonché il codice fiscale insieme a quelli del minore.

Per quanto riguarda le principali condizioni generali, la quota di rilascio della carta sarà di 5 euro mentre il plafond massimo sarà di 1000 euro. Quest’ultimo è il limite massimo o una soglia stabilita di denaro disponibile.

Il prelievo giornaliero massimo da Atm, poi, è di 100 euro da Atm Postamat e bancario mentre il limite di invio P2P è di 200 euro. Per chi non lo conoscesse, quest’ultimo è il servizio comodo di Poste grazie al quale si possono trasferire somme di denaro da una carta Postepay a un’altra all’interno della Community di titolari di queste carte.

Per la sostituzione di tale carta si pagano infine 5 euro mentre le ricariche dei cellulari sono gratuite.

Postepay Green, la carta prepagata di Poste Italiane più economica: ecco per chi

La carta può essere richiesta, ripetiamo, da un genitore o da un tutore e non è richiesta la presenza del minore.

Un altro vantaggio della Postepay Green oltre a quello economico e ambientale è che una volta che si diventa maggiorenni, la carta resta attiva e se ne può prendere il pieno controllo. Mediante l’applicazione Postepay si può passare in modo agevole a un nuovo prodotto digitale Postepay. In più, i genitori possono dormire sonni tranquilli grazie al parental control, lo strumento grazie al quale si possono tenere sotto controllo le spese effettuate con tale carta nonché il saldo disponibile.

C’è poi un servizio che si chiama “le mie carte” grazie al quale è possibile personalizzare le funzionalità della carta del minore. Con esso si può accedere all’utilizzo all’estero scegliendo se operare in tutto il globo o solo in Europa. Inoltre si possono impostare i limiti di spesa e di prelievo nonché quelli di pagamento Pos dalla carta e abilitare/disabilitare quest’ultima agli acquisti online sui siti convenzionati Visa.

I genitori o i tutori del minore che richiedono la carta, poi, possono anche impostare la ricarica verso una delle carte richieste in modo veloce e molto semplice. In questo modo è come se fornissero una paghetta al minore.

In conclusione…..

1. La Postepay Green è più economica di altre carte;

2. È di materiale ecosostenibile di ultima generazione;

3. La carta prepagata Green è solo per chi ha tra i 10 e i 17 anni;

4. Si tratta di uno strumento sicuro perché i genitori ne possono controllare i movimenti tramite Parental Control;

5. Può essere utilizzata anche come “paghetta” mensile per i piccoli.

[email protected]