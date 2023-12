Poste Italiane, leader nel settore postale nazionale, si appresta ad apportare significative modifiche alle condizioni economiche dei servizi universali di corrispondenza. Tale decisione è giunta in risposta alle direttive dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, come stabilito con la Delibera 160/23/CONS del 27 giugno 2023.

A partire dal 18 dicembre 2023, quindi, entreranno in vigore diversi cambiamenti che influenzeranno alcune categorie di servizi. Purtroppo ci saranno degli aumenti tariffari sia per i privati che per le aziende. Vediamo di cosa.

Variazioni tariffarie nei principali servizi postali

Dal 18 dicembre Poste Italiane non lancia un’offerta su libretto di risparmio con tasso davvero interessante ma ha comunicato che ci saranno degli aumenti di tariffe per i principali servizi postali.

Quellead esempio, che comprendono la quota forfettaria di CAN e CAD, subiranno adeguamenti in tutti gli scaglioni di peso. Tale revisione comporterà un aumento dell’importo complessivo per gli invii fino a 20 grammi. Presso gli Uffici Postali, il costo varierà da € 11,45 a € 11,60, mentre nei centri business, inclusi i Servizi Integrati Notifiche, si passerà da € 11,05 a € 11,17. Questo incremento sarà riflesso anche nelle tariffe di recapito di Atto Giudiziario Business Online.

I prezzi di Posta 1 Pro aumenteranno in tutti gli scaglioni di peso e formato. Ecco un esempio: la tariffa per invii fino a 100 grammi, di formato piccolo e medio, varierà da € 2,25 a € 2,28. Tale modifica influenzerà anche le tariffe di recapito di Posta1online nazionale. Infine, per quanto riguarda Posta 4 Pro anch’essa subirà dei rincari. Più nel dettaglio, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi di formato piccolo standard oscillerà da € 1,02 a € 1,03, con impatto anche sulle tariffe di recapito di Posta4online nazionale.

Poste Italiane: variazioni tariffarie dal 18 dicembre 2023, ecco tutti gli aumenti

Oltre all’atto giudiziario, a Posta 1 Pro e a Posta 4 Pro, ci saranno altri aumenti di tariffe dal 18 dicembre prossimo come ha comunicato Poste Italiane.

Il costo dellaaumenterà in tutti gli scaglioni di peso, destinazioni e opzioni di omologazione. In particolare, la tariffa per gli invii omologati fino a 20 grammi, destinati alle aree metropolitane (AM), aumenterà da € 0,31 a € 0,32.

Le tariffe di Posta Raccomandata Pro subiranno anch’esse degli adeguamenti in tutti gli scaglioni di peso. Per gli invii fino a 20 grammi ci sarà, ad esempio, una variazione di prezzo da € 3,97 a € 4,02, con conseguenze anche sulle tariffe di recapito di raccomandata online nazionale. Quelle della Posta Raccomandata Smart, invece, saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e destinazione. Ecco l’esempio: la tariffa per gli invii fino a 20 grammi, destinati alle aree metropolitane (AM), passerà da € 2,60 a € 2,63.

Per quanto riguarda la Posta Assicurata Smart l’aumento per gli invii fino a 20 grammi, con valore assicurato fino a 50 €, passerà da € 5,69 a € 5,76. Anche i prezzi di Economy e Premium Mail saranno incrementati. Più nel dettaglio, le tariffe della Zona 2 e 3 fino a 20 grammi, formato normalizzato, passeranno da € 0,44 a € 0,45. La tariffa per gli invii di Premium Mail in Zona 1 fino a 20 grammi, formato normalizzato, invece, da € 0,56 a € 0,57.

Dulcis in fundo, aumenteranno anche le M-bags Economy e Premium. Quelle per gli invii di M-Bags Economy in Zona 1 fino a 5 Kg passeranno da € 8,87 a € 8,98. Per gli di M-Bags Premium in Zona 1 fino a 5 Kg, invece, da € 13,87 a € 14,04 mentre la tariffa del diritto di raccomandazione applicato a M-bags Economy passerà da € 8,87 a € 8,98.

In sintesi…

1. Utenti e aziende dovranno dal 18 dicembre prendere atto delle variazioni nei Servizi Universali di corrispondenza di Poste Italiane

2. L’azienda nella pagina iniziale del suo sito ufficiale ha informato tempestivamente i clienti

3. I prezzi della Posta 1 Pro, ad esempio, passeranno da € 2,25 a € 2,28 euro.