Poste Italiane lancia una super offerta su libretto postale dal tasso di interesse interessante per tutti

Nella giornata di ieri, Poste Italiane ha aggiornato il tasso di interesse dell’offerta Supersmart su libretto postale rendendolo più interessante per tutti.

Tale promozione si dovrebbe prendere in considerazione perché il rendimento lordo annuo offerto dal libretto postale è dello 0,001%. Si tratta di una cifra molto bassa che non contrasta l’inflazione (nemmeno in parte) e non ripaga il cliente dell’importo speso per l’imposta di bollo. Quest’ultima si applica se la giacenza media dei libretti (identicamente intestati) supera i 5000 euro.

Ma qual è per l’esattezza il nuovo tasso di interesse che si riceve investendo il proprio denaro in questa nuova offerta?

L’aggiornamento

Nella giornata di ieri 7 settembre, Poste Italiane ha aggiornato i tassi di interesse di alcuni buoni fruttiferi postali rendendoli più competitivi.

Sempre ieri, poi, ha lanciato la nuova offerta Supersmart di libretto postale. Per la sottoscrizione di quest’ultima è necessario possedere un libretto Smart.

Chi non ce l’ha può aprirlo direttamente online mediante app BancoPosta o collegandosi al sito ufficiale di Poste. In alternativa ci si può recare anche presso un ufficio postale portando con sé il documento di identità in corso di validità e il codice fiscale.

Insieme al libretto, si riceve anche la carta libretto grazie alla quale è possibile prelevare e versare. Con questa carta si possono inoltre eseguire versamenti sul libretto presso gli uffici postali, prelevare denaro contante, controllare il saldo/lista dei movimenti ed effettuare operazioni di girofondi da/verso libretto Smart.

La carta libretto si può richiedere presso l’ufficio postale nel quale si è aperto il libretto di risparmio. Se quest’ultimo viene chiesto, invece, in forma dematerializzata, allora la carta è rilasciata subito senza la necessità di farne richiesta, Infine, nel caso di libretto cointestato a firma congiunta, il rilascio della carta non è consentito.

Poste Italiane lancia una super offerta su libretto postale, tasso di interesse interessante per tutti

La novità di ieri di Poste Italiane è il lancio della nuova offerta Supersmart 360 giorni a un tasso di interesse nominale annuo lordo, corrisposto soltanto alla scadenza, uguale al 2,50%.

Questa promozione, a differenza di altre, è dedicata a tutti i titolari di un libretto Smart e consente di accantonare in parte (o del tutto) le somme depositate sul libretto per 360 giorni.

L’importo minimo da versare è di 1000 euro (incrementabile di 50 euro e multipli) mentre quello massimo sul singolo libretto non può superare i 3.000.000,00 euro. Inoltre, su base giornaliera, si possono effettuare al massimo dieci accantonamenti per un massimo di sessanta.

Per quanto concerne la durata, essa va dal giorno di attivazione dell’accantonamento (incluso) al giorno di scadenza (escluso). Nel caso di disattivazione anticipata, poi, si ottiene il tasse base del libretto Smart pro tempore vigente che oggi è uguale allo 0,001% annuo lordo.

Infine Poste Italiane, comunica che in mancanza di rendicontazione al 31 dicembre di ogni anno, l’imposta di bollo si applica sulle somme accantonate. Esattamente in misura proporzionale secondo l’aliquota tempore vigente che è dello 0,20% per anno in proporzione al periodo di validità di ogni singolo accantonamento.

Riassumendo…

1. Nella giornata di ieri 7 settembre, Poste Italiane ha lanciato la nuova offerta Supersmart

2. Grazie a quest’ultima, attivabile, se si ha un libretto Smart, si ottiene un tasso nominale annuo lordo del 2,50% alla scadenza

3. Se non si rispetta il vincolo di accantonamento di 360 giorni si ottiene il tasso pro tempore vigente che è dello 0,01%.

[email protected]