In occasione della festa della mamma che quest’anno si festeggerà domenica 14 maggio 2023, Poste Italiane ha deciso di fare un gradito regalo ai suoi clienti ovvero il 20% di sconto su un particolare prodotto.

Tale azienda, amata da tutti oramai da anni, ricopre un ruolo fondamentale di accompagnamento alla trasformazione economica e digitale del paese. Poste non solo connette tutta la penisola ma fornisce anche servizi e prodotti che sono studiati per ogni tipo di consumatore: dal più giovane al più anziano.

Offre inoltre prodotti legati alla tradizione come il classico libretto postale ma anche quelli che usano tecnologie più avanzate come i pagamenti in Qr Code o il prelievo cardless (con smartphone). Inoltre con Poste si possono spedire anche i propri pacchi con scatola inclusa in modo tale da rendere ancora più veloci i propri invii. Ma su quale di questi prodotti si avrà lo sconto indicato?

Cos’è Poste Deliverybox Express

Poste Delivery Express è il servizio di spedizioni mediante il quale si potrà contare su confezioni già pronte per l’invio.

L’inoltro, poi, potrà avvenire direttamente all’ufficio postale oppure presso uno dei tabaccai abilitati della rete “Punto Poste”. Il punto di forza di questo servizio è che l’invio potrà essere effettuato il giorno stesso dell’acquisto oppure entro 1 anno comodamente anche dalla propria dimora. Il tutto senza alcuna spesa in aggiunta da sostenere. In più si potrà monitorare la propria spedizione con il servizio “cerca spedizioni” inserendo il codice presente nella ricevuta che si potrà consultare sotto il codice a barre.

Per quanto concerne le tempistiche che sono per tutti importanti, esse andranno da 1 a 4 giorni lavorativi. Non si dovranno però contare quelli festivi e ovviamente il sabato.

Poste Italiane: per la festa della mamma sconto del 20% su questo prodotto

Per ogni spedizione saranno previsti due tentativi di consegna. Se falliranno entrambi, si avranno dieci giorni di tempo per effettuare il ritiro della spedizione presso l’ufficio postale indicato nell’avviso lasciato dal corriere. In questo caso nei dieci giorni sarà considerato anche il sabato.

Per la festa della mamma, Poste Italiane fa un gradito regalo: dall’8 al 20 maggio si potrà acquistare Poste Deliverybox Express con il 20% di sconto esclusi gli accessori. Tutti i clienti, quindi, in tale periodo potranno beneficiare dei seguenti sconti:

1. la spedizione con busta costerà 9,20 euro in sconto

2. quella small avrà un prezzo di 11,10 euro

3. la medium di 14 euro e la

4. large di 17,50 euro.

Ripetiamo, però, che tali prezzi saranno validi solo fino al 20 maggio.

Le offerte, però, non sono finite. Si evince, infatti, che per l’acquisto di più confezioni a partire da venti unità presso l’ufficio postale si riceveranno delle confezioni omaggio secondo queste modalità:

1. con l’acquisto fino 49 pezzi, si avrà 1 confezione omaggio ogni 20 pezzi acquistati. C’è quest’esempio: se si acquisteranno 33 pezzi se ne avrà 1 in omaggio, nel caso se ne acquistino 42 in omaggio se ne riceveranno due

2. con acquisto dai 50 ai 999 pezzi, si riceverà 1 confezione omaggio ogni 10 pezzi acquistati. L’esempio di Poste è il seguente: nel caso di acquisto di 881 pezzi, quelli in omaggio saranno 88

3. con l’acquisto, infine, di più di 1000 pezzi, si avranno addirittura 3 confezioni omaggio ogni 25 pezzi acquistati. Quindi nel caso di acquisto di 1010 pezzi, quelli in omaggio saranno 120.

Infine i formati precisi saranno i seguenti: le dimensioni della busta di 24×31,5x massimo 2,5 centimetri mentre la spedizione small sarà di 25×35,3×5 centimetri. Infine la spedizione Medium sarà di 37×29,4×12,8 centimetri mentre quella large di 25x29x40 centimetri.

Come direbbe Arthur Bloch “non importa quanto costa qualcosa, ma quanto è forte lo sconto“.

