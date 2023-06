Immaginate di voler acquistare un prodotto ma di avere difficoltà a pagarlo perché costa molto. Grazie a Paypal, tale desiderio potrà trasformarsi in realtà grazie al servizio “paga in 3 rate”.

Il bello è che si potrà utilizzare quest’ultimo su tantissimi siti, basterà soltanto sceglierlo come metodo di pagamento.

Si tratta di una delle ultime funzioni approvate da Paypal che fa e farà piacere a tanti consumatori.

Sono sempre più, infatti, quelli che si affidano a tale azienda di pagamenti online per effettuare gli acquisti. Il motivo principale è che con Paypal si è certi di non essere truffati o di perdere denaro importante.

Come funziona allora questo servizio, c’è un costo da sostenere?

Cos’è Paypal?

Avete mai sentito parlare di Paypal? Sicuramente si, almeno chi fa acquisti online. C’è infatti quasi sempre la possibilità, quando si acquista un prodotto di qualsiasi genere, di pagarlo mediante tale circuito.

La comodità di Paypal è inoltre quella che si potrà pagare quando si fanno acquisti presso negozi scansionando solo il codice Qr.

Ovviamente sarà necessario avere sul cellulare l’app Paypal.

L’operazione sarà molto semplice: si dovrà aprire tale applicazione e selezionare la voce “scansione/paga”. Il passaggio successivo sarà quello di inquadrare il codice Qr Code, digitare l’importo e premere sul tasto “Invia”. Quando si riceverà la conferma del pagamento, quindi, la si potrà tranquillamente presentare alla cassa per verificarne la correttezza.

Ovviamente per pagare in questo modo si dovrà trovare un codice Qr di Paypal.

Infine sarà anche possibile utilizzare il servizio “paga in 3 rate” ma per gli acquisti online.

Paypal paga in 3 rate: come funziona il servizio, c’è un costo da sostenere?

Il servizio “paga in 3 rate” Paypal non costerà nulla.

Non si pagheranno, infatti, né interessi e nemmeno costi di gestione. Tale servizio, però, sarà disponibilee inoltre sarà necessario essere residenti in Italia e avere un conto Paypal. L’idoneità a questa forma di pagamento sarà soggetta ad approvazione (pochi secondi) e disponibile solo per persone fisiche maggiorenni. Gli acquisti idonei, poi, saranno coperti dal programma di protezione acquisti Paypal nel caso in cui il prodotto non arrivi o non corrisponda alla descrizione.

Gli step da seguire per utilizzarlo saranno i seguenti: bisognerà selezionare Paypal al momento del pagamento e poi l’opzione “Paga in 3 rate”. Quest’ultima, però comparirà solo se disponibile. In seguito si riceverà un riscontro rapido solo a seguito del quale si potrà completare l’acquisto. In ogni caso, gli acquisti disponibili per il servizio Paypal “Paga in 3 rate” saranno quelli dai 30 ai 2000 euro.

La comodità di questo servizio sarà che si potranno controllare gli importi dei pagamenti effettuati in precedenza nell’attività di “Paga in 3 rate”. In più si potranno consultare gli importi dei pagamenti futuri cliccando su “mostra i prossimi pagamenti”. La cifra che ancora si dovrà sostenere, invece, apparirà sotto la voce “Rimanenti”.

Grazie ad esso sicuramente Paypal sarà ancora più usato dato che già lo è sia tra gli individui che tra le aziende. È accettato, infatti, da numerosi siti web e-commerce e servizi online di tutto il globo.

Riassumendo…

1. Paypal serve a inviare denaro in pochi secondi

2. Con Paypal si può pagare anche solo tramite Qr Code senza necessità di carte o Pin

3. L’ultimo servizio offerto da Paypal è “Paga in 3 rate”

4. Paga in 3 rate è disponibile solo su alcuni articoli da 30 a 2000 euro.

