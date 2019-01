Passa a Tre Italia e Coop Voce: offerte boom di oggi 14 gennaio 2019 con 30 euro in omaggio

Gennaio 2019 è giunto e ancora per qualche giorno chi passa a Coop Voce potrà attivare una portentosa offerta con la quale riceverà 30 euro in omaggio. Anche chi passa a Tre Italia in tale periodo potrà attivare una super promo con la quale avrà 6 mesi gratis di Apple Music. Ecco le principali offerte di oggi 14 gennaio 2019.

Passa a Tre Italia: offerta boom di oggi 14 gennaio 2019

All In Master All Digital è la super offerta per chi passa a Tre Italia. Il costo mensile sarà di 6,99 euro senza costi di attivazione. A tale cifra si riceveranno 40 Gb di internet per navigare alla massima velocità del 4g e minuti illimitati verso tutte le numerazioni. L’offerta si potrà ordinare quando si vuole e quindi ventiquattro ore su ventiquattro. Si potrà scegliere di ricevere la sim dove si vuole anche in uno dei tremila punti Tre Italia convenzionati nonché a casa. Si saprà, poi, a che punto è la spedizione grazie al servizio di tracciabilità.

I costi di spedizione saranno gratuiti ma l’addebito mensile dovrà avvenire su conto corrente o carta di credito. Inclusi nell’offerta poi ci saranno il servizio di gigabank ed Apple Music. Con quest’ultimo si potranno ascoltare per sei mesi gratuitamente più di cinquanta milioni di canzoni sia online che offline e con zero pubblicità. Con il servizio gigabak, invece, non si perderanno i giga non utilizzati nell’arco del mese.

Passa a Coop Voce e ricevi 30 euro in omaggio

Chi passa a Coop Voce entro il 16 gennaio 2019 potrà attivare la strepitosa offerta “Chiama Tutti” che costerà 8 euro al mese. Anche i già clienti Coop potranno attivarla ma pagheranno 9 euro al mese. Solo chi passa a Coop Voce attivando e ritirando la sim card presso i punti vendita delle cooperative che aderiranno all’iniziativa riceveranno 30 euro di bonus. Tornando alla promozione telefonica, con essa si riceveranno minuti e messaggi illimitati nonché 20 Gb di internet per navigare alla massima velocità del 4G.

Coop ricorda infine che il bonus di 30 euro sarà attivabile soltanto nei punti vendita che aderiranno all’iniziativa ovvero Coop Alleanza 3.0, Coop Casarsa, Coop Centro Italia, Unicoop Firenze, Coop Liguria e Coop Lombardia. E ancora Novacoop, Coop Reno, SAIT e Coop Unione Amiatina. La sim card, infine, costerà 10 euro ed avrà 5 euro di traffico incluso.

