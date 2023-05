Paesi che risparmiano di più nel mondo, la classifica dei parsimoniosi

Ecco un’altra classifica che non ti aspetti, quella relativa ai paesi che risparmiano di più nel mondo. L’Italia sarà piazzata benissimo, penserete voi, visto che possiamo dirci un paese di risparmiatori, e invece no. A quanto pare non siamo noi i più parsimoniosi, nonostante il nostro paese non viva certo momenti favorevoli a livello economico. Andiamo quindi a vedere quali sono le nazioni OCSE che si posizionano meglio in questa classifica.

Lo studio degli analisti

L’analisi ci arriva da BravoSconto e prende in considerazione gli acquisti fatti online e altri fattori. Lo studio analizza 25 paesi dell’OCSE e naturalmente nell’elenco non manca l’Italia. Se pensate però che il nostro paese sia il più parsimonioso, vi sbagliate, poiché la posizione che occupa non è proprio tra le peggiori, ma poco ci manca. Ma quali sono i parametri presi in esame dagli analisti?

risparmi delle famiglie;

debito delle famiglie;

considerazioni sull’acquisto;

spesa complessiva relativa al costo della vita;

spesa alimentare relativa al costo della vita.

Questi dunque i cinque parametri che gli analisti hanno preso in esame per stilare la classifica che a breve andremo a leggere. Prima però vediamo in che modo i ricercatori hanno indicato i valori relativi al risparmio. In questo caso è stato dato un valore 0 che rappresenta la media di partenza. Ciò significa che i paesi che indicano una maggiore attenzione al risparmio otterranno un punteggio superiore in uno o più parametri, mentre quelli che si rivenga essere più spendaccioni ottengono un punteggio in negativo negativo (ossia col segno meno davanti al numero).

La classifica

È la Francia ad occupare la posizione principale, rivelandosi quindi il paese che risparmia di più nel mondo.

I francesi parsimoniosi potevamo anche aspettarcelo, mentre forse c’è un po’ di stupore a leggere che all’ultimo posto si posizionano i polacchi. Lainfatti risulta essere la nazione più spendacciona quando si tratta di valutare i parametri sopra citati. E l’Italia? Brutte notizie per il bel paese, visto che si posiziona addirittura diciassettesimo. Si tratta di una posizione che la colloca al di sotto della media, visto che la lista comprende in tutto. Ma come mai il nostro paese è così poco attento?

Sicuramente c’è da considerare diversi fattori, ma senza dubbio la poca attenzione agli acquisti è il fattore determinato. Infatti, il 68% degli italiani intervistati ha dichiarato che presta attenzione alle offerte, mentre il restante 32% ha affermato di non tenerne conto. Ciò si è tradotto in un punteggio davvero pessimo. L’Italia ha infatti complessivamente ottenuto un preoccupante -150. Se lo mettiamo a paragone con la Francia, che invece ha ottenuto 421 punti, si tratta di un dato davvero raccapricciante. Una delle pecche principali degli italiani è proprio l’alimentazione. A quanto pare, benché il nostro sia un paese che sta molto attento alla qualità, poco invece si preoccupa del risparmio. Nella categoria Food % Drink infatti figuriamo tra le nazioni che meno si interessano di trovare offerte.

I paesi che risparmiano di più nel mondo

Come abbiamo detto, la Francia è al primo posto. Al secondo posto in classifica troviamo invece l’Irlanda, mentre a completare il podio c’è l’onnipresente Germania. Ecco la classifica nel dettaglio:

Francia Irlanda Germania Stati Uniti Norvegia Belgio Colombia Austria Paesi Bassi Russia Ungheria Corea del Sud Slovenia Repubblica Ceca Estonia Canada Italia Finlandia Spagna Regno Unito Nuova Zelanda Portogallo Lettonia Lituania Polonia

Forse sarebbe il caso di darsi una regolata, viste le continue spese che le nostre famiglie devono sostenere per far fronte a crisi economica e inflazione. E lo studio effettuato da BravoSconto è senza dubbio uno spunto di riflessione importante che deve consentirci di essere molto più parsimoniosi nei nostri acquisti.