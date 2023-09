Pac del tifoso e conti deposito con tassi fino al 6% battono l’inflazione? Ecco come funzionano

Oggi è rischioso tenere parcheggiato il proprio denaro sul conto corrente per colpa dell’inflazione. Il costante aumento di quest’ultima, infatti, amplifica l’effetto dell’erosione nel tempo del potere di acquisto del proprio denaro. Come spiega l’Efama, Associazione per i Fondi Europei e l’Assetto Gestionale, essa ha un effetto negativo sui risparmi che si tengono depositati. Il valore reale di quelli detenuti in Europa a fine 2001 si è contratto, infatti, del 24% in venti anni mentre a fine 2022 ha sfiorato il 28%. Gli esperti suggeriscono quindi di investire piuttosto che tenere il denaro parcheggiato sul conto. Il Pac del tifoso e i conti deposito potrebbero essere una valida alternativa per contrastare, almeno in parte, l’inflazione ora che i tassi di interesse sfiorano il 6% (lordo)?

Piano di accumulo del capitale

Il Pac del tifoso è un piano di investimento flessibile che non ha vincoli. Esso, al 18 agosto 2023, come spiega Il Corriere, ha cumulato un rendimento del 18,43% uguale a 4,61% all’anno.

Ovviamente il Pac ha subito il crollo del mercato ma, nonostante tutto, ha battuto l’inflazione.

L’ esempio diramato è quello dei versamenti del piano di accumulo legato ai risultati del Benevento Calcio a partire dal 2019. In quattro anni, tra la serie A e la B, il risparmio è stato di 2230 euro che, investiti in un fondo azionario America, ha prodotto un rendimento di 410,89 euro (esattamente il 18,43% al 18 agosto scorso) per un montante finale di 2640,89 euro.

Più nel dettaglio, Il Corriere della Sera ha spiegato che per il Benevento (serie B) le regole per la stagione 2019-2020 prevedevano un versamento di 15 euro in caso di vittoria. Uno di 5 euro in caso di pareggio e altri 5 euro per ogni gol che si realizzava ad ogni partita.

In più, erano previsti dei bonus in aggiunta ovvero di 50 euro nel caso la squadra fosse arrivata al primo posto nel girone di andata e sempre 50 euro in caso di promozione in A.

Dato che il 2019-2020 è stato un campionato buono per il Benevento, con il piano del tifoso si è riusciti ad accantonare 865 euro. Nella stagione 2020-201 altri 500 euro, in quella 2021-2022 ulteriori 525 euro e infine 340 euro in quella 2022-2023.

Per la realizzazione del Pac del tifoso, infine, Il Corriere ha comunicato di aver utilizzato l’app Gimme 5.

Pac del tifoso e conti deposito con tassi al 6% battono l’inflazione? Ecco come funzionano

Con il Pac del tifoso si è riusciti a battere l’inflazione. La realizzazione di quest’ultimo è avvenuta mediante l’ausilio dell’applicazione Gimme5 che ha permesso la costituzione di un piano di accumulo flessibile. Il funzionamento è stato il seguente: si è cliccato sull’icona a porcellino e scelto quanto mettere da parte, a partire da 5 euro. Alla fine del mese, poi, la somma risparmiata è stata prelevata mediante addebito diretto sul conto e investita in uno dei fondi comuni o nel portafoglio disponibile.

Ovviamente, prima investire in qualsiasi titolo è importante avere una buona comprensione dei mercati finanziari. Per stare sereni si potrebbe valutare l’aiuto di un consulente finanziario o effettuare delle ricerche approfondite sui titoli in cui si sta considerando di investire.

Fino ad oggi, poi, si potrà ancora investire denaro nel conto deposito di Smart Bank che è quello tra i più competitivi del momento. Offre infatti un tasso di interesse stellare fino al 6%. Esattamente del 4% il primo anno, del 4,5% il secondo, del 5% il terzo, del 5,5% il quarto e del 6% il quinto. Il periodo di raccolta, come detto, scadrà oggi mentre la data di emissione sarà quella dell’8 settembre, giorno in cui la banca pagherà sempre l’interesse e deciderà ogni anno se mantenere il prodotto o se ripagare il cliente, oltre che dell’interesse, anche del capitale investito.

