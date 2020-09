Offerte weekend d’autunno low cost in Italia: proposte originali per settembre e ottobre

Torniamo ad occuparci delle offerte viaggi per l’autunno 2020. Finita l’estate la voglia di partire anche a settembre e ottobre non manca, basta anche solo un weekend per rigenerarsi e scoprire nuovi posti. Di seguito alcune offerte vacanza per l’autunno, ovviamente in Italia, proposte da Piratinviaggio.

Cinque Terre low cost in autunno

La prima offerta ci porta nelle splendide Cinque Terre, a Monterosso al Mare, dove passare qualche giorno alla scoperta di questi borghi pittoreschi. Il pacchetto viaggi include il soggiorno presso I Coralli rooms & apartments, che prevede anche la cancellazione gratuita. I prezzi variano in base al numero di persone che prenotano e il periodo di viaggio. Ad esempio, a fine settembre il costo è di 52 euro a notte a persona sabato incluso, mentre prenotando per ottobre o novembre i prezzi variano da 32 a 52 euro a notte. Tutti i dettagli su questa offerta si possono trovare a questa pagina.

Soggiorno in un trullo ad Alberobello a prezzi bassi

La seconda offerta ci porta in Puglia, ad Alberobello, dove è possibile soggiornare in un bellissimo trullo con piscina e colazione inclusa. C’è anche la possibilità di abbinare la cancellazione gratuita. Nel dettaglio l’offerta include il soggiorno presso Grotta Cilicia B&B. Prenotando per settembre oppure ottobre i prezzi partono da 30 euro a notte a persona soggiornando in due, 27 euro a persona soggiornando in tre e 25 euro prenotando per 4. Tutti i dettagli li potete reperire a questo link.

Soggiorno in una residenza d’epoca in Toscana

La terza e ultima offerta ci porta in Toscana, dove potrete soggiornare presso una bellissima residenza d’epoca a Siena. Per chi ama le residenze antiche, questa può essere l’occasione per sperimentare un weekend diverso.

Il pacchetto prevede il soggiorno presso B&B Pantaneto – Palazzo Bulgarini, residenza del 400, situata in centro e con colazione inclusa, oltre che cancellazione gratuita. I prezzi per settembre e ottobre partono da 45 a 55 euro a persona. A novembre e dicembre, invece, si pagherà 35 euro a notte. Tutti i dettagli li trovate a questo link

Leggi anche: Capodanno 2021 low cost: prime offerte viaggi davvero vantaggiose

[email protected]