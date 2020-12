Offerte weekend benessere in Italia per l’inverno 2021

Torniamo a parlare di offerte viaggi per l’inverno 2021 con alcune proposte benessere per chi ama i weekend nelle Spa a tutto relax. Le proposte ci arrivano da Poracci In Viaggio.

Weekend benessere sul Lago di Garda

La prima offerta ci porta sul Lago di Garda per un weekend da sfruttare da gennaio e anche a San Valentino. Il pacchetto include 2 notti presso l’hotel Grand Hotel Liberty, situato a Riva Del Garda, vicino al lago e con accesso alla piscina riscaldata, spa inclusa oltre che la colazione e la cancellazione gratuita. I prezzi partono da 52 euro, prezzi che ovviamente variano in base alla data scelta. Maggiori dettagli su questa offerta per il Lago di Garda si trovano alla pagina dedicata.

Fine settimana relax in Toscana

La seconda offerta ci porta a Montecatini Terme per un weekend benessere da sfruttare durante il periodo invernale, ideale per chi ama i fine settimana nelle Spa. Il pacchetto prevede il soggiorno presso Adua & Regina di Saba Wellness & Beauty, 4 stelle, situato in posizione centrale e molto vicina alla zona dello shopping. L’hotel include anche un centro benessere, piscina coperta, sauna finlandese, bagno turco, docce solari, zona relax, lettini subacquei massaggianti e molto altro. Nel pacchetto sono inclusi anche la cancellazione gratuita e la colazione. I prezzi partono da 82 euro, prezzi che variano in base alla data scelta. Maggiori dettagli su questa offerta per Montecatini Terme si trovano alla pagina dedicata.

Vacanza relax in Val Venosta

L’ultima offerta benessere per l’inverno 2021 ci porta in Val Venosta, in Trentino Alto Adige, per un weekend da sfruttare da gennaio a marzo. Il pacchetto include il soggiorno presso l’Hotel Golden Rose, situato a Silandro, che vanta anche un parcheggio e un centro benessere gratis con vasca idromassaggio, bagno turco, sauna e altri servizi disponibili in loco. Nel pacchetto è inclusa anche la mezza pensione e la cancellazione gratuita. I prezzi partono da 122 euro, prezzi che variano in base alla data scelta. Maggiori dettagli su questa offerta per la Val Venosta, si trovano alla pagina dedicata.

