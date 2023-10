Prezzi più bassi: ecco il motivo principale per cui tutti vogliono acquistare voli low cost. Le offerte dei biglietti aerei, infatti, spesso risultano più convenienti di quelle proposte dalle compagnie aeree tradizionali. Ciò consente a un numero maggiore di persone di permettersi di viaggiare in aereo.

Al momento sia Ryanair che Ita Airways propongono promozioni da cogliere al volo. La prima propone sconti del 20% per volare in Albania (offerta a tempo limitato) mentre la seconda voli nel mondo di andata e ritorno a partire da 390 euro.

Visti i costi alle stelle dei biglietti aerei, chi desidera viaggiare per staccare un po’ la spina o perché non ha ancora effettuato la tanto agognata vacanza, potrà cogliere al volo tali opportunità.

[sommario]

Promozioni e limitazioni

Con Ryanair si trovano tante offerte di voli low cost soprattutto in direzione Albania. Prima di comunicare quali sono le promozioni, però, segnaliamo che molti voli Israele sono stati cancellati. Più esattamente il vettore comunica di aver eliminato quelli da/per l’aeroporto di Tel Aviv fino a domani 11 ottobre a causa delle restrizioni che esulano dal controllo della compagnia aerea. I passeggeri interessati, si legge sulla pagina ufficiale, verranno informati sulle opzioni per cambiare volo o per ricevere un rimborso completo tramite e-mail/sms. Il suggerimento è quello di controllare l’applicazione Ryanair per visionare gli ultimi aggiornamenti.

Ma torniamo alle offerte grazie alle quali si potranno prenotare vacanze in Albania contando del 20% di sconto per prenotazioni eseguite entro domani 11 ottobre per viaggi dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024.

Sul sito ufficiale si legge che un volo low cost di sola andata da Milano Bergamo per Tirana parte dal prezzo di 9,99 euro, ad esempio il 7 novembre alle 8 con arrivo alle 9.50. In alternativa c’è quello delle 19.50 che arriva alle 21.40 che costa, invece, 14,43 euro invece di 16,99 euro nel medesimo giorno.

Anche da Bologna il prezzo in tariffa economica parte da 9,99 euro così come da Roma Ciampino, Venezia e Treviso.

Offerte voli low cost Ryanair, Ita Airways con sconto 20% e promo ItaBus per Pompei

Occhio però alle regole sul bagaglio a mano Ryanair che sono le medesime dell’estate 2023. Con la tariffa più bassa, infatti, è possibile portare a bordo solo 1 piccolo accessorio.

Se le offerte di voli low cost Ryanair offrono lo sconto del 20% per viaggi in Albania, con Ita Airways si potrà volare nel mondo a partire da 390 euro. Anche per Ita, occhio all’annuncio comparso sulla pagina ufficiale: i voli da/per Tel Aviv sono stati cancellati fino al 12 ottobre. La situazione è però in continua evoluzione per cui il suggerimento è quello di verificare lo stato del proprio volo sul sito o sulla app prima di partire.

Per quanto riguarda le offerte, invece, chi acquisterà un ticket di viaggio entro il 15 ottobre, potrà volare nel mondo dal 15 novembre al 26 giugno 2024 a partire da 415 euro A/R. A tale prezzo si potrà volare da Roma verso New York partendo il 15 dicembre e tornando l’11 gennaio con la tariffa Economy Light (bagaglio a mano di 8 chili più accessorio). Da Milano, infine, il prezzo partirà da 390 euro verso New York A/R. Ad esempio si potrà partire a tale cifra il 3 febbraio con ritorno il 10 febbraio.

Riassumendo…

1. Offerte di voli low cost arrivano da Ryanair e Ita Airways

2. La Ryanair propone sconti del 20% per l’Albania

3. Ita Airways voli di A/R per New York a partire da 390 euro.

