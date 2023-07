Offerte voli low cost Ryanair e Ita Airways: promo lampo da 13 euro, sconti 25% e regole bagaglio a mano

Inflazione, situazione geopolitica, carenza di personale e flotte: ecco i principali motivi per i quali il 2023 si ricorderà come l’anno del caro biglietti. Ora più che mai, quindi, per poter partire e godere lo stesso della tanto agognata vacanza, si dovrà prestare attenzione alle offerte di voli low cost proposte dalle diverse compagnie aeree. Al momento le più abbordabili sono quelle proposte da Ryanair e Ita Airways che propone addirittura uno sconto del 25%.

Occhio, però, alle regole sul bagaglio a mano che potrebbero rilevare grosse sorprese. Le offerte della Ryanair, infatti, quelle da cogliere al volo, riguardano la tariffa Value che è quella che permette di portare a bordo solo un piccolo bagaglio. Per piccolo non si intende uno zaino ma una piccola borsetta dove non è possibile inserire nemmeno un cambio.

Regole bagaglio a mano

Sono diverse le offerte di voli low cost proposte da Ryanair e Ita Airways.

Bisogna però ricordare che tariffe più economiche sono soggette a delle limitazioni. Con la prima compagnia aerea sarà possibile portare a bordo sempre (anche con la tariffa Value che è quella più economica) una piccola borsa personale delle misure di. Se invece si acquisterà la Priority&2bagagli a mano che sarà inclusa nella tariffa Regular e Flexi Plus, si potrà portare oltre a quello indicato anche un bagaglio grande. Quest’ultimo dovrà pesare massimo 10 chili e dove misurare massimo

Con Ita Airways, invece, la situazione bagaglio sarà diversa in quanto con la tariffa economica sarà possibile portare in cabina un solo bagaglio di massimo 8 chili. Le misure massime dovranno essere di 55x35x25 centimetri comprese le maniglie, le tasche laterali e le rotelle.

Offerte voli low cost Ryanair e Ita Airways: sconti fino al 25% e regole bagaglio a mano

In più Ita permetterà di portare un accessorio a scelta tra uno zainetto, una borsetta o un pc portatile delle dimensioni di 45x36x20 centimetri.

Apprese le regole sul bagaglio a mano, sarà possibile prenotare con più tranquillità il proprio volo. Ryanair sta proponendo delle offerte lampo che si dovranno acquistare entro oggi per volare dal 22 agosto al 31 ottobre. Da Palermo, si legge sul sito, che l’offerta migliore per raggiungere Parigi Beauvais sarà quella del 17 ottobre in quanto il prezzo in tariffa Value parte da 22 euro. Per il ritorno, il volo più economico nella medesima tariffa è quello del 26 ottobre a partire da 44 euro.

C’è da Roma Ciampino, invece, una buona offerta per agosto per raggiungere Budapest. Partendo in tariffa Value il 25 agosto, il prezzo partirà da 15 euro mentre il ritorno più economico sarà quello del 19 settembre a partire da 30 euro.

Chiudiamo con Milano Malpensa dove il volo più economico per Londra Stansed ci sarà il 20 settembre a partire da 14 euro (tariffa Value) mentre quello di ritorno il 27 settembre a partire da 13 euro.

Anche Ita Airways propone una promozione lampo che durerà solo oggi. Con essa si potrà programmare il proprio volo verso il sole del Mediterraneo fruendo dello sconto del 25% (escluse tasse e supplementi). Sulla pagina ufficiale si legge che quest’offerta sarà valida solo per i voli di andata in tariffa Economy (esclusa la Light) e in quella Superior Class per volare dal 15 agosto al 7 settembre. Per fruire dello sconto si dovrà utilizzare il codice sconto “SOLE”. Le partenze saranno da Milano, Torino, Genova, Venezia. Gli arrivi a Napoli, Catania, Palermo, Bari, Brindisi, Reggio Calabria, Lamezia Terme, Pescara, Lampedusa e Pantelleria. Infine, inclusi nel prezzo, ci saranno un accessorio+bagaglio a mano nonché quello da stiva da 23 chili.

Riassumendo….

1. Visto che i biglietti aerei sono diventati carissimi bisognerà controllare periodicamente le offerte di voli low cost proposte dalle diverse compagnie aeree

2.

Oggi 13 luglio si potrà approfittare delle promo lampo Ryanair grazie alle quali 1 volo da Milano Malpensa per Londra Stansed partirà da 14 euro3. Ita Airways propone invece sconti del 25% ma solo nella giornata di oggi.

[email protected]