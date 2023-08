Offerte voli low cost Ryanair, Ita Airways e Air France: sconti del 25% e regole bagaglio a mano

I prezzi dei biglietti dei voli aerei anche low cost sono sempre più cari per cui è caccia alle migliori offerte proposte dalla diverse compagnie aeree.

Gli aumenti medi registrati sono del 40% su base annua e a essi si aggiunge una variazione anomala dei costi, soprattutto in alcune tratte. Proprio per questo il Garante ha chiesto spiegazioni precise sulle dinamiche dei prezzi. Per risolvere in parte tale grave problema, è intervenuto anche il Governo che nel decreto Omnibus, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto scorso, ha fissato uno stop delle tariffe dinamiche dei prezzi. Esattamente su rotte nazionali di collegamento con le isole e quando la fissazione delle tariffe avviene durante un picco di domanda legato alla stagionalità o a un’emergenza nazionale. Infine quando il prezzo del biglietto o dei servizi accessori provoca un aumento del 200% rispetto alla tariffa media del volo.

E in tutti gli altri casi, invece, come fare per risparmiare? Ebbene, cercando con attenzione le diverse offerte proposte in rete.

Le principali del momento sono quelle di, eccone alcune.

Ryanair

La Ryanair propone offerte di voli low cost verso la Giordania che è divenuta nel corso di breve tempo una delle mete preferite dagli italiani. Si tratta infatti di un paese molto accogliente e ospitale dove ci si può emozionare davanti alla magia di Petra o ai mosaici di Madaba. E poi ci si può perdere nell’immensità del deserto di Wadi Rum e godere della natura della riserva naturale di Ajloun, una distesa verde che si apre a perdita d’occhio.

Offerte di voli low cost verso tale luogo ci sono soltanto da Pisa verso Amman con un prezzo di sola andata che parte da 19,99 euro, ad esempio, il 21 o il 28 novembre.

AiFrance

Per il ritorno, le soluzioni più valide sono quelle del 25 e del 28 novembre con prezzi che partono da 64 e 53 euro (ovviamente in tariffa bassa). Quest’ultima è quella che permette di portare a bordo una sola borsa piccola delle dimensioni di 40x20x25 cm. Si legge sul sito che per la soluzione di viaggio regular (bagaglio a mano più grande di 55x40x20 centimetri e 10 kg di peso più posto prenotato) si devono pagare 26,25 euro in più per ogni volo.

Anche l’Air France propone offerte di voli low cost andata e ritorno. C’è una promozione valida fino al 4 settembre per la quale da Roma si potrà volare in Brasile (Sanpaolo) a partire da 455 euro (A/R). Da Fiumicino, inoltre, si potrà volare verso Boston a partire da 566 euro, verso Buenos Aires a partire da 758 euro, Miami a partire da 529 euro, verso Washington (a partire da 606 euro) e New York da 422 euro.

Al prezzo più basso, però, si viaggerà in tariffa Light che darà la possibilità di portare in cabina una borsa di 55x35x25 cm, comprese le tasche, le rotelle e le maniglie e un piccolo accessorio. Entrambi, però, non dovranno superare i dodici chili.

Offerte voli low cost Ryanair, Ita Airways e Air France: sconti del 25% e regole bagaglio a mano

Fino a domani con Ita Airways si potrà approfittare di offerte di voli low cost con sconto del 25% (supplementi e tasse esclusi). Ciò verso le destinazioni più belle d’Italia e d’Europa. Lo sconto verrà applicato sulla tariffa Economy (esclusa la Light), la Superior e la Business Class per voli dal 15 settembre al 15 dicembre. Per fruire di tale sconto, però, si dovrà utilizzare il codice “VOLARE25”.

Ita Airways precisa che lo sconto su indicato sarà valido solo per voli di andata e ritorno operati da Ita in partenza dall’Italia verso Italia ed Europa e che saranno escluse dalla promozione le tariffe giovani.

Riassumendo…

Per quanto riguarda i bagagli con la Economy Class e la Premium Class sarà incluso un bagaglio da portare a bordo di 8 chili più uno da stiva di 23 chili così come per la Superior e la Business Class.

1. I prezzi dei voli sono sempre più cari per cui si cercano offerte low cost. Occhio, però, alle regole sul bagaglio a mano

2. Ita Airways dall’Italia verso l’Italia e l’Europa propone sconti del 25%

3. AiFrance propone voli andata e ritorno in super promozione come da Roma verso Sanpaolo a partire da 455 euro

4. Ryanair propone voli da Pisa verso la Giordania a partire da 19,99 euro.

[email protected]