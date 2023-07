È sempre più difficile trovare voli low cost. I prezzi dei biglietti aerei sono infatti cresciuti a dismisura e ciò lo rivela anche un’analisi di Infare, società specializzata nel settore. Dai dati emerge infatti che i ticket nel 2023 sono aumentati del 22,5% rispetto al 2022 con picchi che raggiungono anche il 35% durante l’estate.

Nonostante i prezzi alle stelle, c’è un ulteriore importante studio condotto da Standard&Poor’s. Esso rivela che a luglio e ad agosto i voli saranno comunque pieni: significa quindi che i cittadini non rinunceranno alle loro agognate ferie.

Sarà però possibile risparmiare qualcosina, ma come? Ebbene, controllando con attenzione le diverse offerte proposte dai vettori come quelle del momento di Ryanair e Ita Airways. Wizzair, invece, ha lanciato un abbonamento contro il caro voli.

Ryanair e Ita Airways

C’è una nuova rotta Ryanair verso la quale prenotare voli low cost. Parliamo dell’Albania che finalmente è entrata nei circuiti di tale vettore. Si tratta di una meta ancora poco gettonata ma dove si trova un mare da favola, siti archeologici incredibili e angoli di natura nascosta. Il bello è che questa meta è ancora molto economica non essendo tra le preferite. Ma vediamo quanto costa arrivarci con la Ryanair. I voli più economici da Milano Bergamo per arrivare a Tirana (la capitale) partono da 24 euro in tariffa Value il 1°, l’8, il 15 e il 22 mentre per il ritorno a partire da questa cifra si può volare il 1° e il 24. Stesso prezzo sempre a novembre anche da Roma Ciampino l’8, il 15 e il 22 per l’andata mentre per il ritorno il prezzo parte da 28 euro il 12, il 13, il 15, il 17, il 18, il 20, il 22 e il 29.

Passiamo a Ita Airways che propone offerte di voli low cost last minute a partire da 57 euro per la sola andata.

Offerte voli low cost last minute luglio 2023 Ryanair, Ita Airways e Wizzair: c’è anche l’abbonamento

Sulla pagina ufficiale del vettore aereo si legge che partirà da 57 euro il volo di sola andata da Milano a Roma e da Milano a Napoli. Partirà da 75 euro quello da Milano a Brindisi e da 83 euro quello da Torino a Bari e da Torino a Palermo. Quest’offerta, si legge sempre sulla pagina ufficiale della Ita Airways, riguarderà solo i voli di andata effettuati entro il 31 luglio seguendo l’origine e la destinazione evidenziata nella tabella su indicata. Attenzione: i prezzi partiranno da 57 euro se ci sarà disponibilità della classe Economy Tariffa Light.

Ci sono molte offerte di voli low cost last minute proposte dalle compagnie aeree Ryanair e Ita Airways. Wizzair propone invece Multipass che è un piano di abbonamento di sei mesi grazie al quale gli abbonati potranno viaggiare ogni mese sui voli Wizzair idonei pagando una tariffa mensile che include tutte le tasse e le spese accessorie. Visti i prezzi in costante ascesa, il vantaggio sarà quello di poter bloccare il prezzo del ticket di viaggio e del bagaglio per un periodo di sei mesi. Una volta al mese, poi, si potrà scegliere tra una vasta gamma di voli su rotte nazionali in Italia o internazionali da/per la Polonia pagando una tariffa fissa per il biglietto e il bagaglio.

Si legge sulla pagina ufficiale del vettore che l’abbonamento Multipass per la sola andata costerà a partire da 37 euro al mese mentre quello di andata e ritorno (che comprende come l’altro tutte le rotte nazionali) 74 euro al mese.

Per il primo abbonamento, se si vorrà aggiungere la Wizz Priority ovvero la tariffa che consente di portare il trolley delle misure di 55x40x23 centimetri (10 chili) e bagaglio piccolo 40x30x20 centimetri e avere imbarco/check-in prioritari si dovranno aggiungere altri 18 euro al piano.

Se invece si vuole portare il bagaglio da stiva si dovranno invece aggiungere 27 euro. Insieme al bagaglio da stiva di 20 chili si potrà portare anche il bagaglio piccolo su indicato.

Nel caso si voglia aggiungere la Wizz Priority all’abbonamento A/R il costo sarà di 36 euro mentre per il bagaglio da stiva 54 euro. Ovviamente si calcoleranno l’andata e il ritorno.

Riassumendo…

1. I voli low cost sono quasi scomparsi del tutto

2. Per risparmiare sui biglietti aerei bisogna prestare la massima attenzione alle offerte proposte e prenotare con anticipo in quanto i posti sono sempre limitati

3. Ryanair propone ottime offerte per novembre verso l’Albania a partire da 24 euro

4. Con Ita Airways per luglio si potrà volare in Italia a partire da 57 euro

5. Wizzair propone un abbonamento di sola andata o di A/R grazie al quale si potrà bloccare il prezzo dei biglietti per 6 mesi. Il prezzo parte da 37 euro.

