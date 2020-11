Offerte viaggi al mare per l’estate 2021: idee economiche anche ad agosto

Torniamo a parlare di offerte viaggi per la prossima estate 2021. Stavolta le proposte ci portano in vari luoghi per vacanze al caldo, sia in Italia che all’estero. Come sempre le offerte viaggio arrivano da Pirati In Viaggio.

Sardegna low cost ad agosto

La prima offerta ci porta in Sardegna per un soggiorno di 7 giorni ad agosto, uno dei mesi più gettonati ma anche tra i più cari per raggiungere l’isola. Nel dettaglio l’offerta riguarda un soggiorno presso A.I.R. Residence Tanca Della Torre, situato nel Golfo Dell’Asinara, a Isola Rossa, una delle zone più belle della Sardegna. Il pacchetto prevede il soggiorno per una settimana con cancellazione gratuita in pieno agosto, ma anche a luglio, in appartamenti a fronte mare a prezzi davvero bassi. Si parte, infatti, da 175 euro, prezzo che cambia in base alla data scelta e al numero di persone che prenotano. Maggiori dettagli su questa offerta per la Sardegna si trovano alla pagina dedicata.

Voli per il Sudafrica a prezzi bassi

La seconda offerta per gli amanti di viaggi lontani, ci porta in Sudafrica. Nel dettaglio la proposta riguarda dei voli a prezzi convenienti in partenza da Milano, Roma, Bari, Napoli, Venezia, Brindisi e Palermo per Johannesburg, da effettuare tra giugno e settembre. I voli sono operati da Swiss e partono da soli 367 euro, a seconda del periodo scelto e dell’aeroporto di partenza. Si tratta di prezzi che potrebbero cambiare, quindi il consiglio è di sfruttare l’offerta indicata. Maggiori dettagli su questa offerta voli per il Sudafrica si trovano alla pagina dedicata.

Soggiorno in villa a Rodi ad agosto

La terza e ultima proposta ci porta a Rodi, in Grecia, per una vacanza estiva da passare in una bellissima villa. La proposta riguarda il soggiorno in piena estate, anche a Ferragosto, presso alcune case che possono ospitare anche fino a 8 persone a prezzi davvero ottimi. Ad esempio, il soggiorno presso la villa Thellis house Faliraki, ad agosto, costa 849 euro a settimana e può ospitare 8 persone, quindi vuol dire che soggiornando i 8 si spenderanno circa 100 euro a testa. Gli altri soggiorni presso Mediterranean Luxury Villa, Nautilus Beach House, Best place to relax and enjoy your holidays, The Sea Salt House an absolute favorite, Villa Marianna A Amazing Sunset by the Pool, Mythica Tower Mill Villa / A Windmill in Rhodes sono tutte disponibili a prezzi più alti. Tutti i dettagli su questa offerta per la Grecia si trovano alla pagina dedicata.

