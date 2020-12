Torniamo a parlare delle offerte viaggi per una settimana bianca durante il periodo invernale, tra gennaio e marzo. Le proposte arrivano da Pirati In Viaggio.

Vacanza sulla neve a Ponte di Legno

La prima offerta per una vacanza sulla neve durante l’inverno 2021 ci porta a Ponte di Legno, in Lombardia, per un soggiorno low cost in un hotel 4 stelle molto vicino agli impianti di risalita. Il pacchetto prevede 7 notti presso il Residence Club Ponte di Legno che include la cancellazione gratuita fino a 1 mese prima dalla data di partenza. L’offerta si può sfruttare da gennaio a marzo, i prezzi partono da 249 euro, prezzi che variano in base alla data scelta e il numero di persone che prenotano. Maggiori dettagli su questa offerta per Ponte Di Legno si trovano alla pagina dedicata.

Weekend in una baita sulla Marmolada

La seconda offerta per una vacanza sulla neve ci porta a Malga Ciapela, sulla Marmolada, per un soggiorno in una baita vicinissima agli impianti di risalita della Marmolada e dello Superski, ideale per chi ama la natura. Il pacchetto prevede il soggiorno per un weekend presso Wonderful chalet in the Forest, che prevede anche la cancellazione gratuita e si può sfruttare da gennaio a marzo. I prezzi partono da 176 euro, prezzi che variano in base alla data scelta. Maggiori dettagli su questa offerta per Malga Ciapela si trovano alla pagina dedicata.

Settimana bianca a San Martino di Castrozza

La terza e ultima offerta per una settimana bianca ci porta a San Martino di Castrozza, in Trentino Alto Adige, per un soggiorno che si può ugualmente sfruttare da gennaio a marzo. Il pacchetto prevede 7 notti presso Residence Lastei, situato vicino alle piste da sci e allo ski lift, che include anche cancellazione gratuita e colazione inclusa. I prezzi partono da 131 euro, prezzi che variano in base alla data scelta e il numero di persone che prenotano. Maggiori dettagli su questa offerta per San Martino di Castrozza si trovano alla pagina dedicata.

