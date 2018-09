Offerte Trenitalia “Io Studio” e “Notte&AV”: sconti fino al 20%, info settembre 2018

Proseguono anche a settembre 2018 le offerte di Trenitalia grazie alle quali si potranno ricevere ottimi sconti per i viaggi in treno. Oggi vogliamo parlarvi dell’offerta denominata “Io Studio” e di quella il cui nome è “Notte&AV“. Ecco le principali caratteristiche di entrambe e gli sconti.

Notte&AV Trenitalia: info offerta

Trenitalia lancia l’offerta “Notte&AV” grazie alla quale chi utilizzerà un treno notte ed un treno Frecciarossa o Frecciargento avrà un prezzo ridotto. Nel dettaglio, Trenitalia comunica alla clientela che tale offerta sarà valida per coloro che acquistano un biglietto per un treno notte dalla Sicilia, dalla Calabria o dalla Puglia e proseguiranno poi il loro tragitto su di un treno Frecciarossa o Frecciargento. Quest’ultimo dovrà partire da Napoli, Roma, Bologna o viceversa e tante altre destinazioni.

La promozione Notte&AV sarà valida sui posti a sedere e per le sistemazioni in cuccetta e vagoni letti sui treni notte (non per le vetture Excelsior) e per la seconda classe o nei livelli di servizio standard per quanto concerne i treni Frecciarossa e Frecciargento. La promo sarà soggetta a limitazione di posti ed il biglietto sarà nominativo e personale.

Io Studio: offerta Trenitalia per gli studenti

L’offerta Trenitalia “Io Studio” sarà valida per gli studenti che posseggono la carta dello studente IO Studio promossa dal MIUR. Grazie ad essa i biglietti si potranno acquistare con lo sconto del 20% per viaggiare sui treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity ed IC Notte in prima ed in seconda classe nei livelli di servizio standard, premium e business e nei servizi cuccette e VL. I biglietto a tariffa scontato si potrà acquistare direttamente sul sito di Trenitalia inserendo il numero della carta Io Studio entro il 31 dicembre 2018.

La prenotazione, infine, si potrà cambiare una sola volta fino alla partenza del treno sempre utilizzando la pagina web di Trenitalia o chiamando il call center ed il biglietto si potrà cambiare una sola volta sempre fino alla partenza del treno pagando l’eventuale differenza di prezzo ma solo mediante sito. E ancora, qualora, si dovesse rinunciare al viaggio, si potrà richiedere il rimborso online chiamando il call center o compilando il form sulla pagina web ma ciò fino alla partenza del treno. Si comunica, infine, che vi sarà una trattenuta del 20% e che il rimborso dopo la partenza del treno non sarà consentita.

