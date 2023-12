Le crociere, come quelle proposte da Costa e Msc, sono diventate una delle opzioni di vacanza più popolari al giorno d’oggi. Danno, infatti, la possibilità di visitare diverse destinazioni in un solo viaggio e offrono un’esperienza unica e indimenticabile. In questo articolo, esploreremo le ragioni per cui le crociere sono così popolari e perché potrebbero essere la scelta migliore per una futura vacanza. Inoltre forniremo indicazioni su quali sono le offerte top del momento (last minute) per l’ inizio del 2024.

Perché scegliere tale tipologia di viaggio?

Viaggiare in crociera può essere una scelta conveniente rispetto ai viaggi in treno o in aereo. In primo luogo, perché i costi di tale viaggio spesso includono vitto, alloggio e intrattenimento. E questo rende più facile pianificare e controllare il budget complessivo del viaggio. Ciò, quindi, può essere particolarmente vantaggioso per coloro che desiderano evitare spese impreviste durante il loro soggiorno.

Inoltre, le crociere offrono tante destinazioni senza che vi sia anche la necessità di preoccuparsi dei trasferimenti tra luoghi diversi. Mentre i viaggi in treno o in aereo richiedono spesso costi aggiuntivi per gli spostamenti da un luogo all’altro, le crociere consentono invece di esplorare diverse città o isole. Il tutto senza la necessità di ulteriori prenotazioni di trasporto.

In più, cosa che non guasta, le navi da crociera sono spesso dotate di una vasta gamma di strutture di intrattenimento, tra cui piscine, teatri, casinò e ristoranti gourmet. Significa quindi che i passeggeri possono godersi una varietà di attività senza dover uscire dalla nave o spendere ulteriori soldi per divertimenti esterni.

Un altro vantaggio di questa tipologia di viaggio è la comodità di avere la propria “casa” sempre con sé. A differenza dei viaggi in treno o in aereo, dove è necessario spostarsi da un hotel all’altro, i passeggeri di una crociera possono godere della comodità di una cabina personale e di servizi a bordo senza il fastidio di dover fare e disfare i bagagli frequentemente.

Offerte last minute Costa e Msc crociere 2024

Molti vorrebbero poter fare, almeno una volta nella vita, un viaggio in nave ma i costi purtroppo sono cresciuti negli ultimi tempi. Risparmiare in crociera, però, si può: basta cogliere le offerte del momento come quelle proposte da Costa e Msc. Ecco qualche esempio con la prima compagnia di navigazione: 8 giorni da Civitavecchia nel Mediterraneo partiranno dal 399 euro a persona per cui il totale per due ospiti sarà di 799 euro. A questa cifra andrà aggiunta la quota di servizio obbligatoria che è di 11 euro a notte a persona. Per quanto riguarda il viaggio, la partenza sarà, come detto, da Civitavecchia il 19 gennaio verso Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma, Palermo per poi tornare a Civitavecchia. La cabina inclusa sarà quella interna mentre la tariffa offrirà la pensione completa, gli spettacoli e l’intrattenimento nonché la possibilità di fruire delle piscine e dell’area relax.

Sempre a partire da 399 euro a persona (per due ospiti 799 euro) più 11 euro a notte di quota obbligatoria, si potrà viaggiare per 8 giorni da Palermo il 15 gennaio con la Costa Smeralda. Da Palermo si navigherà verso Civitavecchia, Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma per poi tornare a Palermo.

Con Msc crociere, invece, si potrà partire il 29 gennaio 2024 da Genova Portofino verso La Spezia, Napoli, Palma, Barcellona, Marsiglia per poi tornare a Genova. Il viaggio di 7 notti partirà dal prezzo di 319 euro a persona al quale aggiungere 84 euro per la quota di servizio alberghiero obbligatoria e quella di assicurazione viaggio di 39 euro. Il totale sarà quindi di 442 euro a persona, comprensivi di tasse portuali più cabina interna.

Con la Msc Orchestra, infine, grazie all’offerta Christmas Flash un viaggio di 7 notti da Civitavecchia partirà da 249 euro a persona invece di 309 euro a cui aggiungere le quote obbligatorie di 84 e 39 euro.

In sintesi..

Si pagheranno, quindi, 372 euro a persona per partire il 16 o il 23 gennaio, con tasse portuali incluse e cabina interna. L’itinerario sarà il seguente: da Civitavecchia verso Livorno, Marsiglia, Palma, Valencia, Cagliari per poi tornare a Civitavecchia.

1. Viaggiare in crociera potrebbe essere una scelta molto conveniente grazie al pacchetto completo con alloggio, cibo e intrattenimento inclusi

2. Tale viaggio, infatti, elimina la necessità di costosi trasferimenti tra destinazioni e fornisce una comoda base mobile per esplorare diverse località

3. Le offerte di crociere, come quelle proposte da Costa e Msc, offrono inoltre una vasta gamma di attività a bordo, come intrattenimento, ristoranti, bar e molto altro ancora.