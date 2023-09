Offerte Costa e Msc crociere settembre 2023: promo flash e formula tutto compreso da 379 euro

Le persone cercano le migliori offerte di crociere per diverse ragioni: le preferenze, però, possono variare a seconda dei loro interessi e delle loro aspettative. Al momento le promozioni migliori sono quelle lanciate da Costa e Msc anche con la formula del tutto compreso a partire da 379 euro a persona.

Ma perché sempre più viaggiatori, ci si domanda, sono attratti da questa forma di viaggio? Ebbene, essa offre un’esperienza completa, che spesso include alloggio, cibo, intrattenimento e una varietà di attività a bordo. Questo permette ai viaggiatori di rilassarsi e godersi la vacanza senza doversi preoccupare di organizzare ogni singolo dettaglio. In più, cosa che non guasta, le crociere permettono ai passeggeri di visitare più destinazioni in un unico viaggio, senza dover effettuare spostamenti costanti o cambiare alloggio. E ciò è particolarmente attraente per coloro che desiderano esplorare diverse città o isole in un’unica vacanza.

Detto ciò, ecco le offerte boom di settembre 2023.

La promo Flash

Non solo mini crociere Costa e Msc, le offerte del momento riguardano anche ben 11 notti da assaporare attimo per attimo. Nel dettaglio la promo Flash propone un viaggio a bordo della Msc Sinfonia di 11 notti in giro per il Mediterraneo. Il miglior prezzo è quello con partenza il 1° novembre a 957 euro a persona (quota servizio alberghiero e assicurazione obbligatoria incluse). Ovviamente con tale promozione si avrà diritto anche alla pensione completa disponibile al buffet e al ristorante principale nonché la possibilità di fruire di spettacoli teatrali e musica dal vivo nonché del Kids Club (1-17 anni) e di piscine e palestra. Ma qual è l’itinerario? Ebbene, si parte da Genova Portofino verso Civitavecchia, Messina (Taormina), Rodi, Limisso (Cipro), Haifa (Gerusalemme-Israele), Heraklion per poi tornare a Genova Portofino.

Fa lo stesso percorso (stesso numero di giorni) anche la Msc Sinfonia che parte da Civitavecchia (Roma). Diverso è però il prezzo di 729 euro a persona con partenza il 2 novembre. Anche per questa crociera le quote sono incluse così come pernottamento, Kids club, palestra, piscina e pensione completa. Si parte, come detto, da Roma verso Messina, Rodi, Limisso (Cipro), Haifa (Gerusalemme-Israele), Heraklion, Genova Portofino per poi tornare a Civitavecchia.

Offerte Costa e Msc crociere settembre 2023: promo flash e formula tutto compreso da 599 euro

Se Msc crociere propone le promo flash, Costa lancia l’offerta “All Inclusive” ovvero del tutto compreso con pensione completa, quote di servizio e bevande incluse. Fino al 30 settembre, si potrà prenotare la crociera con la Costa Smeralda di 8 giorni al prezzo di 758 euro per due persone (379 euro a persona). La partenza sarà il 13 gennaio mentre il ritorno il 20 gennaio da Savona verso Marsiglia, Barcellona, Palma, Palermo, Civitavecchia (Roma) per poi tornare a Savona. Questa è la formula base “My cruise” mentre per il pacchetto My Drink che fa parte della promozione “All Inclusive” si dovranno pagare 440 euro in più.

L’altra super offerta, acquistabile fino al 30 settembre, costa 958 euro per due persone (479 euro a persona) tasse incluse. Si parte il 25 novembre da Trieste con la Costa Deliziosa e si torna a destinazione il 2 dicembre. L’itinerario è il seguente: da Trieste si va verso Spalato, Corfù, Katakolon, Creta per poi arrivare a Istanbul. Anche in questo caso con la formula del tutto compreso (bevande incluse) si dovranno spendere 440 euro in più oltre al prezzo totale per due persone.

Riassumendo…

1. Cresce l’amore per le crociere e se ci sono offerte per risparmiare, come quelle di Costa e di Msc, ancora meglio

2. Costa propone a partire da 379 euro a persona un viaggio di 8 giorni in partenza e con ritorno a Savona

3. Msc Crociere tra le offerte big propone invece 11 giorni con partenza e arrivo a Genova Portofino a partire da 957 euro a persona.

