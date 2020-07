Offerte case vacanze con Airbnb: sconti del 10% per l’estate 2020

Questa estate le case vacanze vanno alla grande, sarà per questo che Airbnb propone delle interessanti offerte per alloggiare almeno 7 notti in uno degli alloggi che aderiscono all’iniziativa. Come funzione l’offerta? Vediamolo.

10% di sconto fino al 14 agosto

Numerose ricerche hanno svelato che questa estate le case vacanze sono particolarmente gettonate a causa della pandemia di coronavirus che le fa preferire ad altri tipi di alloggi. Non a caso il portale Airbnb è stato molto visitato nelle ultime settimane. Interessante, a tal proposito, è l’offerta proposta dal noto portale: si tratta di uno sconto del 10% da applicare sulle case vacanze o alloggi che aderiscono all’iniziativa fino al 14 agosto. Come comunica Airbnb, la promo viene applicata sulla tariffa giornaliera, soggetta a disponibilità, nel periodo compreso tra il 20 giugno e il 14 agosto.

Alcuni esempi di strutture che aderiscono

Ad esempio mettendo come date quelle dal giorno 8 agosto al 15 agosto, si trovano molti alloggi a Roma scontati: un delizioso loft con giardino vicino al Vaticano a 80 euro a notte invece che 89. In Toscana, invece, c’è un appartamento a Cortona, in provincia di Arezzo, proposto a 74 euro a notte contro 81 euro a notte e ancora in Sardegna, una stanza privata al Villaggio delle Mimose proposto a 25 euro a notte contro 29 euro, a Tempio Pausania si trova una villa a 91 euro a notte contro i 99 euro di listino.

Ovviamente le offerte cambiano in base alle date scelte e alle località inserite. Per trovare l’alloggio o la residenza basta cliccare su questo link e visionare tutto l’elenco delle strutture che aderiscono all’iniziativa in base alle date scelte. Va ricordato che lo sconto del 10% vale fino al 14 agosto.

Una volta inserite le date saranno visualizzate le strutture disponibili e basterà seguire il procedimento segnalato per prenotare la casa vacanza scelta.

