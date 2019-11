Offerte Black Friday 2019 Amazon ed eBay: sconti stellari con spedizione gratuita

Il Black Friday 2019 sia su Amazon che su eBay è partito. Per tutta la settimana, quindi, tantissimi prodotti si troveranno a sconti stellari fino al 70% e con spedizione gratuita (quest’ultima con eBay e per i membri di Amazon Prime). Le promozioni riguarderanno poi tutte le categorie: dalle migliori marche di elettronica fino ad arrivare all’abbigliamento passando per la casa ed il giardino.

Settimana del Black Friday Amazon

Ecco le offerte del momento.

Fino al 29 novembre 2019, giorno del Black Friday, su Amazon si troveranno tantissime offerte in super sconto. Ci saranno promozioni a meno di 20 euro, offerte lampo, quelle su informatica e software, su tv home cinema e film, su casa e cucina e su tante altre categorie.

Come super offerta del momento, segnaliamo Echo Show 5 con schermo piatto ed intelligente ed Alexa. Il prezzo sarà di 49,99 euro invece di 89,99 euro con uno sconto quindi del 44% pari a 40 euro. Sullo stesso genere, segnaliamo poi Amazon Fire Tv Stick 4K Ultra Had con telecomando vocale Alexa di ultima generazione e lettore multimediale. Il prezzo sarà di 39,99 euro invece di 59,99 euro con uno sconto pari al 33% e quindi 20 euro. Entrambi gli articoli avranno spese di spedizione gratuite se si utilizzerà il servizio Amazon Prime. Il costo di quest’ultimo, con il quale si avrà accesso anche alle offerte del Black Friday con mezz’ora d’anticipo, avrà un costo di 36 euro all’anno oppure di 3,99 euro al mese. Ricordiamo che dopo i primi 30 giorni gratis, l’iscrizione ad Amazon Prime proseguirà automaticamente a 36 euro anno. Ci si potrà poi cancellare ogni momento.

Segnaliamo poi la giacca con cappuccio tinta unita con cerniera per le donne “Kidsformwomen Zip Hoodie Long S” al prezzo di 19,49 euro invece di 27,99 euro con uno sconto del 30% pari a 8,50 euro. Segnaliamo, inoltre, il cardigan a manica lunga premaman “Pattyboutick” lavabile in lavatrice e con fiocco al prezzo a partire da 13,49 euro invece di 46,49 euro con uno sconto pari al 71%. Infine segnaliamo per il Black Friday 2019, la super offerta relativa al parka uomo military green giacca verde con pelliccia interna removibile “Evoga” al prezzo a partire da 52 euro invece di 65 euro con uno sconto pari al 20%.

Black Friday 2019 eBay

Su eBay si potranno anticipare i regali di Natale 2019 grazie al Black Friday. Già da oggi, infatti, si troveranno per l’occasione delle super offerte con sconti stellari e spedizione gratuita. Ecco qualche esempio: le scarpe uomo/donna”Saucony Jazz Original Vintage” sneakers ginnastica sportive a partire dal numero 42 costeranno 59,99 euro invece di 109 euro con uno sconto del 45% pari a 49, 01 euro. La giacca giubbotto uomo “Geographical Norway Jacket Poncho Men” costerà invece 79,99 euro invece di 190 euro con uno sconto del 58% pari a 110,01 euro.

Segnaliamo poi la sega a scoppio 52 CC lama lunga e con accessori certificata Ce al prezzo di 69,90 euro invece di 113,40 euro con uno sconto quindi del 38% ed un risparmio di 43,50 euro. Infine segnaliamo il trolley con set 186 attrezzi valigia carrello portautensili porta-attrezzi “et53064” al prezzo di 59,90 euro invece di 119,90 euro con uno sconto del 50% ed un risparmio quindi di 60 euro.

