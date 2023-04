Offerte auto Fiat aprile 2023, tutte da scoprire: 500, nuova 500 e Panda a partire da 99 euro al mese

Non c’è bisogno di fare come Al Pacino in Carlito’s Way quando affermava: “Me ne intendo di macchine: ho cominciato a rubarle che avevo quattordici anni!”, perché è il momento delle nuove offerte auto Fiat: 500, nuova 500 e Panda in varie versioni con finanziamenti particolarmente convincenti.

Il mercato in Europa Occidentale è in ripresa: le immatricolazioni di nuove vetture è stato nell’ordine di 1.422.147 facendo segnare una crescita del 26,1% rispetto al medesimo mese del 2022. Il calo però è ancora netto rispetto al lontano 2019, quando le immatricolazioni furono del 19,7% in più. Si tratta comunque di buoni segnali di ripresa. Anche in Italia la situazione è abbastanza buona, anche se paghiamo ancora un ritardo rispetto alla transizione energetica: la quota di auto elettriche immatricolate sale dal 3,3% al 3,8% ma è notevolmente inferiore rispetto a paesi come Regno Unito, Germania e Francia.

In questo articolo analizziamo le offerte auto Fiat per quanto concerne alcune vetture particolarmente iconiche, come la Fiat 500, la nuova 500 e la Panda.

Offerte auto: Fiat 500 Hybrid

Tra le più interessanti offerte auto Fiat c’è sicuramente quella sulla 500 Hybrid 1.0 70cv. Il prezzo di partenza, in caso di permuta o rottamazione, è di 17.800 euro (esclusi PFU e ITP), ma è in promozione a 15.800 euro o a 14.300 euro se si sottoscrive il finanziamento Contributo Prezzo di Stellantis Financial Services. L’anticipo è di 5.066 euro. Le rate sono 60: le prime 59 sono da 129 euro, e la rata finale è di 5.834 euro. Il TAN (fisso) è all’8,25%, il TAEG al 10,55%.

La nuova Fiat 500 elettrica: perché non farci un pensierino?

Una delle auto più iconiche della storia dell’industria italiana nella sua versione elettrica: ecco le offerte auto sulla nuova Fiat 500. Il prezzo di partenza è di 29.950 euro ma, con 1.500 euro di sconto per la rottamazione e 5.000 euro di incentivi statali, scende a 23.450 euro (esclusi PFU e ITP).

La Fiat Panda Hybrid e GPL in un’offerta smagliante a partire da 99 euro al mese

Ecco la promozione Leasing per clientela privata Stellantis Financial Services Italia S.p.A. L’anticipo è di 0 euro, le rate sono 48 da 299 euro, con un valore di riscatto di 14.379,75 euro. Il TAN (fisso) è al 5,99%, il TAEG al 7,21%.

E passiamo all’altra autovettura che ha fatto la storia dell’industria italiana. Parliamo della Fiat Panda nella versione Hybrid 1.0 70cv. Il prezzo di partenza, in caso di permuta o rottamazione, è di 15.600 euro (esclusi PFU e ITP), ma è in promozione a 13.800 euro o a 12.300 euro se si sottoscrive il finanziamento Contributo Prezzo di Stellantis Financial Services. L’anticipo è di 3.753 euro. Le rate sono 60: le prime 59 sono da 99 euro, e la rata finale è di 6.986 euro. Il TAN (fisso) è all’8,25%, il TAEG al 10,52%.

Concludiamo con la Fiat Panda EasyPower GPL 1.2 69cv. Il prezzo di partenza, in caso di permuta o rottamazione, è di 16.300 euro (esclusi PFU e ITP), ma è in promozione a 14.550 euro o a 13.050 euro se si sottoscrive il finanziamento Contributo Prezzo di Stellantis Financial Services. L’anticipo è di 3.901 euro. Le rate sono 60: le prime 59 sono da 109 euro, e la rata finale è di 7.164,50 euro. Il TAN (fisso) è all’8,25%, il TAEG al 10,43%.

[email protected]