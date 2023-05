Ultima chiamata per l’offerta che offre il 3% sul libretto postale: è in scadenza

Da Poste Italiane arriva l’ultima chiamata per attivare l’offerta Supersmart Premium sul libretto postale. Si tratta di una buona opportunità dato che offre un tasso del 3%. Quello base sul libretto è invece dello 0,001%, una cifra inesistente e con la quale non si guadagna nulla. Se poi si superano i 5000 euro di giacenza media annua, si deve anche pagare l’imposta di bollo che è di 34,20 euro.

Insomma, lasciare parcheggiato il proprio denaro su tale strumento non conviene, soprattutto se si supera la cifra indicata. Chi non vuole rischiare in investimenti finanziari che potrebbero risultare pericolosi per la volatilità del mercato, potrà cogliere fino al 6 maggio l’opportunità offerta da Poste.

Non tutti però potranno beneficiarne, ecco i dettagli.

I dettagli

L’offerta di Poste Italiane su libretto postale smart denominata “Supersmart premium 300 giorni” è attivabile solo da chi ha un libretto smart e apporta nuova liquidità. Essa dà la possibilità di ottenere un tasso del 3% annuo lordo sulle somme accantonate portate a scadenza, quindi al termine dei 300 giorni.

Bisognerà però fare presto per attivarla in quanto scadrà a breve, esattamente l’8 maggio.

Questa promozione si potrà attivare presso gli uffici postali oppure online da sito ufficiale di Poste o dalla app BancoPosta. In questi due ultimi casi solo se si dispone di un libretto abilitato alle funzioni dispositive.

Ricordiamo che per nuova liquidità si intende il denaro versato sul conto corrente o sul libretto di risparmio aventi la stessa intestazione con precise modalità. Esattamente con bonifico bancario, mediante versamento assegni bancari o circolari o infine con accredito dello stipendio/pensione. La nuova liquidità versata su strumenti diversi dal libretto smart, infine, si potrà trasferire a quest’ultimo attraverso il girofondo.

L’alternativa

Non c’è solo la Supersmart 300 giorni come offerta proposta da Poste Italiane. L’alternativa è la Supersmart 180 giorni che consente a tutti coloro che hanno un libretto postale smart di accantonare in parte o tutto la somma depositata su di esso. Il tasso di interesse lordo che si riceverà, però sarà inferiore: esattamente l’1,50% dopo 6 mesi. A differenza dell’altra proposta, però, con questa non ci sarà il vincolo della nuova liquidità. Nonostante gli interessi non propri idilliaci, converrà comunque di più rispetto al tasso base offerto dal libretto.

Per entrambe le promozioni indicate, infine, l’importo minimo che si potrà sottoscrivere sarà di 1000 euro che si potrà incrementare per 50 euro e multipli ci questa cifra.

Ricordate sempre quello che diceva il filosofo Lucio Anneo Seneca “la fortuna non esiste: esiste il momento in cui il talento incontra l’opportunità”.

