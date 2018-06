Navi Tirrenia arriva la super promozione con sconti al 100% per le donne giugno 2018

Tirrenia, la compagnia marittima di navigazione, lancia una super promozione per le donne. Chi prenoterà entro il 18 giugno 2018, infatti, potrà ottenere uno sconto del 100% sul biglietto. Ecco dunque tutte le informazioni precise fornite dalla Tirrenia per partire per un viaggio straordinario ed economico.

Promozione Superdonna di Tirrenia

Chi prenoterà un viaggio Tirrenia entro il 18 giugno 2108 otterrà uno sconto del 100% sulla tariffa passeggero “donna” per partenze entro il 30 novembre 2018. Tirrenia informa che lo sconto sarà applicato sulla tariffa passeggero adulto donna per biglietto al netto dei diritti e delle competenze nonché delle tasse. Per poter prenotare tale offerta, però, la donna dovrà prenotare contemporaneamente anche un biglietto per almeno un bimbo da 0 a 11 anni o per un altro adulto entro il 18 giugno. Le destinazioni Tirrenia saranno tutte valide tranne quella per le Tremiti e per Malta. Inoltre l’offerta sarà acquistabile in base alla disponibilità di posti riservati all’iniziativa.

Info promozione Tirrenia per donne

La Tirrenia comunica che lo sconto donna potrà essere utilizzato soltanto su biglietti nominativi e che si potrà fruire di esso solo per l’acquisto di nuovo biglietto e non per la modifica. Qualora il bambino o l’adulto che accompagneranno la donna in viaggio annulleranno il loro biglietto, allora anche lo sconto donna verrà annullato in automatico. Si evince inoltre che tale sconto si potrà cumulare con altre offerte speciali della Tirrenia ma non con altri voucher, buoni o biglietti emessi per altre iniziative o per altre proposte fatte dai tour operator.

Tirrenia informa infine che il biglietto sarà modificabile solo per le destinazioni Sardegna e Sicilia ma con una piccola penale per tratta ovvero di 25 euro più l’eventuale differenza di tariffa. La penale sarà applicata anche se verrà solo cambiato il nome del passeggero. Qualora avvenga l’annullamento del biglietto si dovrà pagare una penale pari all’importo totale corrisposto per tutti i passeggeri aggiunti. Infine, qualora a bordo il personale di servizio dovesse riscontrare delle anomalie sulla prenotazione, allora il biglietto scontato verrà annullato e se ne dovrà acquistare uno nuovo a prezzo pieno.

