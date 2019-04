Mps Wallie Banca Monte dei Paschi di Siena: ecco cos’è

Mps Wallie di Banca Monte de Paschi di Siena è il servizio accessibile a tutti anche ai non clienti della Banca grazie al quale si potranno effettuare acquisti online, inviare denaro ai contatti della propria rubrica e pagare in modalità contactless con il proprio smartphone Android. Detto ciò, ecco le principali caratteristiche di tale servizio.

Come si usa Mps Wallie

Per poter utilizzare Mps Wallie si dovrà scaricare la app gratuitamente su Android o iPhone e creare il proprio account in modo tale da poter associare tutte le carte anche quelle non Mps che si posseggono. Mps Wallie darà la possibilità di eseguire acquisti online mediante la app dedicata o via web sui siti che espongono il marchio masterpass senza digitare ogni volta i dati della carta.

Pagamenti contactless

Inoltre si potranno confermare tutte le operazioni che si svolgono usando un unico pin e scambiare delle piccole cifre di denaro con Jiffy ai contatti della rubriche che usano il medesimo servizio.

Nei negozi si potrà pagare direttamente con lo smartphone con sistema operativo Android grazie alla funzionalità “paga contactless“. Il meccanismo sarà semplice: basterà soltanto avvicinare il telefono al Pos abilitato per tale tipologia di pagamento. Per utilizzare quest’ultima modalità si dovranno salvare su Mps Wallie le carte di debito Montepaschi Debit Mastecard e Mondo Card Web. Inoltre, prima di eseguire tale operazione, si dovrà attivare il servizio 3D Secure altrimenti il pagamento in contactless non sarà abilitato.

Per effettuare la transazione mediante pagamento contactless, infine, non si dovrà fare nient’altro che cliccare sullo smartphone il bottone “paga contactless”. Poi si dovrà inserire il pin scelto su Mps Wallie e infine avvicinare il telefono al Pos, seguire le istruzioni e attendere il beep di conferma dell’avvenuto pagamento. Si ricorda infine che Mps Wallie funzionerà con le principali carte di debito, prepagate e di credito: Mastercard, Visa, Maestro, Diners Club, American Express e Discover.

