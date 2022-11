Mini crociere d’autunno con Costa e Msc: ecco le migliori offerte

Con il tempo ancora bello di quest’ultimo periodo, a tanti italiani sta tornando la voglia di viaggiare. I giorni a disposizione, però, sono pochi per cui in molti preferiscono concedersi delle mini crociere.

In questo modo riescono a visitare diversi luoghi in quanto molte di esse permettono di scendere a terra. In più scegliendo le crociere non si ha alcuna preoccupazione per l’alloggio o il cibo in quanto è tutto compreso nel prezzo.

Ecco allora per l’autunno 2022 le migliori offerte di mini crociere proposte da Costa e Msc.

Ecco le mini crociere d’autunno di Costa

Chi vuole prendersi una pausa rilassante alla scoperta del Mediterraneo e pagare poco, può optare per le mini crociere Costa in quanto ce ne sono di diversi tipi e per tutti i gusti. Tra queste segnaliamo la crociera con la Costa Pacifica di 4 giorni in partenza da Savona dal 29 novembre al 2 dicembre.

Il prezzo totale per due adulti è di 498 euro (249 euro a persona) e compresi nel prezzo ci sono la cancellazione gratuita e la formula speciale Single se si viaggia da soli ovvero non si applica il supplemento “singola”. Inoltre i soci Costa hanno diritto a un extra sconto fino al 25% su questa partenza (in base al livello del club) ma fino al 30 novembre. L’itinerario è il seguente: da Savona si va verso Marsiglia, Barcellona e poi di nuovo a Savona.

C’è poi quella, sempre di 4 giorni, dal 24 al 27 novembre con la Costa Toscana. La partenza è da Genova verso Barcellona, Marsiglia e Savona. Il prezzo per due ospiti è di 658 euro per cui singolarmente costa 329 euro e la cabina inclusa è quella interna, essenziale, accogliente e pratica.

E quelle Msc

Anche Msc propone delle mini crociere come quella nei Caraibi e nelle Antille di 4 notti. È possibile partire sia il 27 novembre che l’11 dicembre e il miglior prezzo di 239 euro che sale a 287 euro a persona con la quota di servizio alberghiero obbligatoria. Incluso in tutte crociere c’è la pensione completa disponibile al buffet e al ristorante principale, gli spettacoli teatrali e la musica dal vivo, la piscina, la palestra e il kids club. Questa crociera parte da Port Canaveral (Orlando) verso Nassau (Bahamas), porto Ocean Cav/Marine Reserve Bahamas e poi di nuovo Port Canaveral (Stati Uniti).

Con la Msc, poi, si può partire il 12 dicembre da Miami verso Nassau (Bahamas), porto Ocean Cav/Marine Reserve Bahamas e poi di nuovo Miami. Il costo è di 257 euro a persona compresa la quota di servizio alberghiero. La tipologia di cabina è quella interna.

Foto: Msc Crociere

