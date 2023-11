Migliori operatori telefonici mobile 2023 secondo Altroconsumo

In molti sono alla ricerca dei migliori operatori telefonici mobile perché sono quelli che offrono una copertura di rete affidabile ed estesa. Una buona copertura, infatti, garantisce che gli utenti possano usufruire dei servizi in molte aree geografiche, anche in luoghi remoti o durante gli spostamenti. In più si cercano perché la qualità delle chiamate e della connessione dati è fondamentale. Operatori che forniscono una chiara qualità audio nelle chiamate e una connessione veloce e affidabile per i dati sono quindi tra i preferiti.

Anche le tariffe sono un importante fattore decisionale in quanto molto spesso si cercano operatori che offrono tariffe competitive e convenienti per i servizi di chiamata, messaggistica e dati. Detto ciò, ecco quali sono i migliori del 2023 secondo l’ultima indagine di Altroconsumo.

La classifica Nperf

Prima di quella di Altroconsumo, nPerf ha stilato la classifica del migliore operatore telefonico internet rete fissa. È importante, infatti, anche questa tipologia di connessione perché grazie a essa è molto più semplice visionare piattaforme come Netflix, Dazn o anche Sky. Ebbene, sapete chi vince tale sfida? È proprio Sky che ha ottenuto lo scettro di migliore operatore per velocità di download con un distacco di 25 Mb/s su Vodafone che è secondo in classifica. Ma perché questo dato è così importante? Il motivo è semplice: la velocità di download, infatti, aiuta ad aprire i file più velocemente così come le pagine web.

Ma torniamo alla classifica di Altroconsumo, quella dei migliori operatori telefonici mobile. Ebbene, essa è il risultato di indagini effettuate negli ultimi 7 anni dagli utenti che usano l’app CheBanca. Quest’ultima serve a misurare la qualità della rete mobile del proprio operatore condividendo i dati con Altroconsumo.

L’ultima classifica, quella del 2023 della quale vi parleremo, arriva dai dati presi in considerazione tra luglio 2022 e giugno 2023 di 16704 utenti. La maggior parte di questi ultimi (13468) si appoggia alle reti Tim, Vodafone, WindTre e Iliad e ha effettuato in media circa 4 test ciascuno.

Migliori operatori telefonici mobile 2023 secondo Altroconsumo

Grazie all’applicazione, si è potuta misurare la qualità della connessione degli operatori indicati compresa la rete 5G. La classifica finale dell’associazione, però, ha preso in considerazione anche i dati forniti dagli utenti che si sono agganciati alla migliore rete disponibile che è stata quella in 4G.

La classifica dei migliori operatori telefonici mobile di Altroconsumo vede al primo posto Vodafone con 36392 punti. È seguito da Tim con 24553 punti, Iliad con 24233 punti e da WindTre con 21835 punti. Rispetto a un anno fa (ovvero luglio-giugno 2022) gli ultimi due operatori indicati sono rimasti ancorati più o meno agli stessi punti, anzi sono anche leggermente più bassi. Vodafone e Tim, invece, hanno proseguito l’investimento sulle loro reti portando a miglioramenti significativi: esattamente del 21% e del 17%. Inoltre i nuovi dati mostrano anche una crescita maggiore verso la tecnologia 5G anche se la rete 4G è ancora molto battuta.

Per quanto riguarda, infine, gli altri operatori telefonici come Fastweb, CoopVoce e Poste Mobile non compaiono in classifica perché i test sono ancora pochi. Non appena se ne raccoglieranno abbastanza, Altroconsumo comunica che verrà effettuata anche una valutazione sulle loro prestazioni.

Riassumendo…

1. Da Altroconsumo arriva la nuova classifica sugli operatori telefonici mobile migliori del 2023

2. Al primo posto c’è Vodafone seguito da Tim, Iliad e WindTre

3. Gli altri operatori non sono stati considerati in quanto i test in possesso dall’associazione erano ancora troppo pochi.

