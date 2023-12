Il mercato libero dell’energia elettrica e del gas è quello in cui i fornitori hanno la libertà di definire le tariffe offerte ai propri clienti. Con la fine del mercato tutelato per il gas, prevista per il 10 gennaio 2024, e della luce, a partire da aprile 2024, diventerà l’unico mercato disponibile per i consumatori domestici che non appartengono alla categoria dei clienti vulnerabili.

Ecco, dunque, maggiori informazioni su come funziona più nel dettaglio nonché le differenze con il mercato tutelato e le ultime novità in merito.

La differenza

Come detto, il mercato libero dell’energia elettrica e del gas è un mercato competitivo in cui i fornitori hanno la libertà di definire le tariffe offerte ai propri clienti. Significa che i fornitori possono offrire delle offerte più convenienti rispetto a quelle proposte dalla maggior tutela. I prezzi, però, possono variare in base all’offerta e alla domanda.

L’altro, ovvero il mercato tutelato, è invece regolamentato. Per esso, infatti, i prezzi sono stabiliti dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Arera) in base all’andamento dei costi all’ingrosso di luce e gas. A differenza del mercato libero, però, i cittadini non possono scegliere tra diverse offerte e tariffe proposte dai provider di energia.

Mercato Libero luce e gas: l’Arera continuerà a monitorare e calmierare i prezzi, ecco per chi

L’Arera continuerà a monitorare e calmierare i prezzi dell’energia elettrica e del gas anche dopo la fine del mercato tutelato per i clienti vulnerabili. Questi ultimi sono gli utenti che hanno più di 75 anni di età e quelli che si trovano in condizioni economiche svantaggiate. Inoltre anche i disabili e i precettori di bonus. Tali categorie di utenti, anche dopo la fine del mercato tutelato, potranno contare di prezzi calmierati.

Tra le novità che dovrebbero messe in atto c’è anche la richiesta di domiciliazione bancaria per pagare le bollette più semplice nonché un monitoraggio dei prezzi e delle attività degli operatori del mercato libero dell’energia.

A svolgere tale attività ci sarà l’Arera con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. In più saranno coinvolte in tale operazione anche le principali associazioni a difesa dei consumatori.

Non si sa, però, che tipo di impatto avrà il monitoraggio. La speranza degli utenti, comunque, è che le tariffe siano davvero più competitive rispetto a quelle stabilite dall’Autorità.

In conclusione…

1. Il mercato libero dell’energia elettrica e del gas è un mercato competitivo in cui i fornitori hanno la libertà di definire le tariffe offerte ai propri clienti

2. Con la fine del mercato tutelato del gas prevista per il 10 gennaio 2024 e della luce ad aprile 2024, il mercato libero diventerà l’unico mercato disponibile per i consumatori domestici che non appartengono alla categoria dei clienti vulnerabili

3. L’Arera in ogni caso continuerà a monitorare e calmierare i prezzi dell’energia elettrica e del gas anche dopo la fine del mercato tutelato. Questo meccanismo di protezione dei prezzi garantirà che i clienti del mercato libero non siano esposti a prezzi troppo alti.