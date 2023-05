Matrimonio low cost: tre cose che molti pensano (ma sbagliano)

Come organizzare un matrimonio low cost: sempre più coppie, soprattutto giovani, decidono di organizzare le nozze fai da te senza rinunciare al grande evento. Oggi grazie ad internet è possibile. Il problema è che spesso, per mancanza di conoscenza del settore, si fanno le scelte sbagliate. E gli invitati come percepiscono il matrimonio senza sfarzi? Chiariamo che low cost non significa non curato nei dettagli o meno bello. Vuol dire semplicemente rinunciare ad alcune voci non prioritarie a favore di altre.

Matrimonio: 3 cose che sembrano low cost ma non lo sono

Oggi parliamo di tre scelte che possono sembrare indicate per un matrimonio low cost ma che non lo sono. Quindi se lo state organizzando non basate queste decisioni su criteri economici. E se siete invitati non pensate che gli sposi siano andati al risparmio!

Quante persone invitare al matrimonio

Un matrimonio da 200 eventi invitati in su ha un impatto sfarzoso da grande evento.

Ma siamo sicuri che ridurre il numero degli invitati sia una scelta low cost? In realtà lo è solo apparentemente o, meglio, nella fase di anticipo delle somme per l’evento.

Oggi le liste nozze nei negozi sono state quasi sempre sostituite da quelle in agenzia di viaggi o dal bonifico sul conto degli sposi. Quindi ci atteniamo a quest’ultima ipotesi (che è coerente con l’organizzazione del matrimonio low cost perché serve a recuperare una parte delle spese). Ecco chiaramente se ci sono 200 o più invitati la somma da anticipare sarà notevole. Però si può trovare una formula con la location prevedendo un anticipo con saldo post data del matrimonio. Ecco allora matematicamente avere più invitati paradossalmente fa risparmiare perché quelli che sono i costi fissi del matrimonio (che non dipendendo dal numero di ospiti) come la musica o gli addobbi floreali vengono “spalmati” su più persone.

Le bomboniere solidali

Inoltre un evento intimo porta a curare maggiormente i dettagli, dal singolo addobbo all’impiattamento, e quindi potrebbe diventare un matrimonio veramente esclusivo. E l’esclusività, inutile dirlo, è un lusso.

Puoi organizzare la cerimonia perfetta ma qualche invitato si lamenterà, mettilo in conto. Ecco partendo da questo assunto abbiamo scoperto che alcuni invitati criticano anche quella che potrebbe sembrare una scelta inattaccabile: le bomboniere solidali. Navigando in rete per cercare informazioni sui costi delle bomboniere solidali, abbiamo trovato diversi commenti del tipo “in questo modo gli sposi fanno beneficienza con i soldi degli invitati”. Ecco non è proprio così. E se pensate che solidali significhi gratis o risparmio vi sbagliate. Come per le bomboniere classiche esistono diverse soluzioni, in base al budget.

Sposarsi nei giorni feriali conviene?

Sposarsi fuori dal week end fa risparmiare? NI. Ben poco rispetto a quanto accadeva qualche anno fa. La scelta del giorno feriale non è dettata tanto da motivi economici quanto piuttosto di disponibilità della location e degli operatori dei diversi servizi etc. Soprattutto ora che si stanno smaltendo i matrimoni ancora in lista saltati a causa della pandemia. Aldilà degli scaramantici che evitano il martedì e il venerdì, non date per scontato che vostro cugino che si sposa il giovedì abbia risparmiato poi tanto.

Cosa ne pensate? Qual è secondo voi il budget minimo per organizzare un matrimonio low cost?