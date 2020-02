Le nuove offerte di Now Tv di febbraio 2020: la più venduta è quella a 14,99 euro

Le offerte di febbraio 2020 di Now Tv sono tre: due costano 9,99 euro al mese mentre la terza, la più venduta, costa 14,99 euro al mese e comprende tutti i pacchetti disponibili. Ricordiamo inoltre che chi vorrà, avrà la possibilità di poter fruire dei contenuti di Now Tv per 14 giorni gratis e poi decidere se sottoscrivere uno dei tre abbonamenti che analizzeremo.

Il primo abbonamento di Now Tv

Il primo abbonamento di Now Tv è quello “Serie Tv ed Intrattenimento” il cui costo sarà di 9,99 euro al mese. A fronte di tale cifra si potranno visionare le serie televisive più attese anche in contemporanea con l’America come Gomorra o Chernobyl nonché gli show più amati come Masterchef ed X-Factor. Inoltre si potrà fruire di documentari di scienza, storia, natura e di programmi per i più piccoli. La visione dei contenuti sarà in HD e su due dispositivi in contemporanea.

Il secondo abbonamento

Il secondo abbonamento proposto da Now Tv è quello “Cinema” il cui costo sarà di 9,99 euro al mese. A fronte di tale cifra sarà possibile visionare oltre mille film on demand tra cui “Bohemian Rhapsody”, “Il traditore” e “Dragon Trainer-Il mondo nascosto”. In ogni caso ci saranno film di tutti i generi e per tutti i gusti anche nuovi. Questo ogni settimana e dopo pochi mesi dall’uscita nelle sale cinematografiche. La visione dei contenuti sarà in HD e su due dispositivi in contemporanea.

L’abbonamento più venduto

L’abbonamento più venduto è quello che comprenderà “Cinema” e “Serie Tv ed Intrattenimento“. Il costo sarà un po’ più elevato ed esattamente di 14,99 euro al mese a fronte dei quali si potranno visionare tutti i contenuti su indicati anche in HD e su due dispositivi in contemporanea.

Ricordiamo che Now Tv sarà disponibile su tablet, pc, smartphone ed in HD sulla Tv di casa utilizzando una smart tv compatibile. In alternativa si potranno anche utilizzare la Now Tv Smart Stick, il Google Chormcast, la Vodafone Tv, la Tim Box o infine una console Playstation o Xbox.

