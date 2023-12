Una nuova forma di business ci arriva dagli States, si chiama Land Flipping e pare stia letteralmente rivoluzionando il mercato mondiale degli investimenti immobiliari. Nello specifico, tale business sfrutta le potenzialità del settore terriero a stelle e strisce, ma può essere effettuata anche in Italia. Vediamo di cosa si tratta più da vicino.

Un nuovo business per l’investimento immobiliare

Le compravendite di terreni negli USA, note in patria come Land flipping, si stanno rivelando un modello di business particolarmente proficuo in un settore, quello degli investimenti immobiliari, che non è quindi più relegato ad affitti e compravendite.

“Nell’ambito degli investimenti immobiliari, la compravendita di terreni negli USA, è senza dubbio la soluzione più accessibile, solida e promettente con ritorni economici intorno all’80% per ogni transazione”.

Nuovi signori terrieri si affacciano alla storia, con un modello che sembra sempre più funzionare, tanto è vero che oggi i maggiori investitori di questo settore sono Ted Turner (fondatore della CNN) o Bill Gates (fondatore di Microsoft). Le vendite di terreni sono aumentate del 6% nell’ultimo anno., esperto nel mercato americano del Land flipping e docente della JoeRoss Italia, ci spiega più nel dettaglio di cosa si tratta:

Si tratta di un modello di business molto semplice. Ecco come continua l’esperto: “si tratta di individuare, mediante appositi softwares, proprietari di terreni potenzialmente interessati a vendere sottocosto e di contattare quegli stessi proprietari attraverso una campagna marketing, avanzando una proposta di acquisto per le loro proprietà (in caso di risposta positiva, i terreni vengono generalmente acquistati a prezzi che variano tra il 20% e il 50% del valore di mercato)”.

In pratica, una volta acquisiti questi terreni, li si può rivendere ad altri con un prezzo che si attesta tra l’85 e il 100% del valore di mercato.

Land Flipping per gli investimenti immobiliari

Sono diversi i fattori che sembrano favorire questo modelli di business negli USA.

“Attraverso un’operazione di flipping è possibile ottenere ritorni superiori al 100% e, implementando strategie avanzate e dopo aver maturato la necessaria esperienza, si può raggiungere quello che viene definito un ‘ritorno infinito’, sogno ultimo di ogni investitore immobiliare. Si tratta del ritorno sull’investimento generato da operazioni in cui, a fronte di un investimento minimo, si incassano profitti molto alti (tipicamente siamo tra il 300% e il 500%, anche se valori del 1000% – o superiori – non sono certo impossibili)”.

Su tutti senza dubbio l’avere a disposizione un, oltre che una burocrazia che non mette paletti in questo senso, in quanto è quasi inesistente. La facilità di accessi ai dati è un altro fattore decisivo, come lo è il regime fiscale altamente favorevole. Insomma, si tratta di un modello che sta facendo faville, anche perché ancora di nicchia, e quindi non soffre di un mercato saturo dalla presenza di tanti competitor. A tal proposito, Paturzo afferma:

Naturalmente, anche gli italiani possono investire in tale business e sfruttare le potenzialità che attualmente il Land flipping ha da offrire. Lo stesso esperto racconta la sua esperienza di investimenti fatta negli States: “Terreno di 5 acri (un acro sono circa 4000 mq) in Pennsylvania acquistato per 32.000 dollari e spese accessorie pari a 3000 dollari. A distanza di 3 mesi ho rivenduto il terreno per 65.000 dollari, generando un profitto di 30.000 dollari e un ritorno di circa il 90%”.

Quello degli immobili è sempre più un argomento pregnante anche da noi, come ad esempio le grandi occasioni che si possono avere con le case all’asta. Ma a quanto pare molti sottovalutano invece il potenziale dei terreni. Si tratta di un’attività che può fare qualsiasi cittadino del mondo. I rischi sono assolutamente contenuti, poiché poiché il Land flipping è slegato da fattori fuori dal controllo dell’investitore quali, ad esempio, le fluttuazioni del mercato finanziario.

I punti salienti…

il nuovo modello di business per gli investimenti immobiliari si chiama Land flipping;

investire nei terreni sta diventando un modello particolarmente prolifico negli USA;

consiste nell’individuare proprietari terrieri disposti a vendere il propri terreno sottocosto, in modo da rivenderlo poi al reale valore di mercato.

è possibile investire anche dall’Italia o da qualsiasi altra parte del mondo.

Ciò non toglie che una attenta pianificazione sia la strategia sempre importante da operare in questi casi.