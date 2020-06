Italo Treno: nuove destinazioni dal 2 luglio e un mare di offerte

Italo Treno sulla sua pagina ufficiale ha annunciato che a partire dal 2 luglio 2020 ripartirà la linea Milano- Venezia con cinque collegamenti al giorno e non solo. Italo tornerà sull’Adriatica offrendo biglietti in super offerta.

Inoltre sempre dal 2 luglio nella tratta Torino-Reggio Calabria verranno introdotte due nuove destinazioni ovvero Scalea a Vibo Pizzo.

Estate 2020 con Italo e le offerte

Dal 2 luglio 2020, Italo Treno tornerà a raggiungere la costa Adriatica raggiungendo Rimini e tante altre destinazioni. Con sei servizi al giorno si arriverà, infatti, fino ad Ancona con collegamenti diretti da Milano e da Bologna. Le fermate intermedie permetteranno di raggiungere città della Riviera Romagnola ovvero Rimini e Riccione proseguendo poi verso le città delle Marche Ancona e Pesaro.

Prenotando subito si potranno trovare biglietti a partire dalla cifra di 9,90 euro. Ecco un esempio: 1 ticket di viaggio da Milano per Rimini del 19 agosto in tariffa Economy (quella low cost è terminata per tutto il mese) costerà 33,90 euro. La partenza sarà alle ore 8.45 mentre l’arrivo a destinazione sarà alle ore 10.54 per una durata di viaggio complessiva di 2 ore e 9 minuti.

Italo Treno e le offerte per la Calabria

Italo Treno dal 14 giugno ha introdotto nuove città nel suo network. Con quattro servizi al giorno arriverà infatti fino a Reggio Calabria senza cambi intermedi garantendo collegamenti da Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Salerno. Si potranno così raggiungere luoghi come Agropoli/Castellabate, Vallo della Lucania e Sapri e poi Paola, Lamezia Terme, Rosarno e Villa San Giovanni fino ad arrivare a Reggio Calabria. Dal 2 luglio, poi, come annunciato, si potranno anche raggiungere Scalea e Vibo Pizzo.

Ecco un esempio di offerta: al momento si potrà prenotare un viaggio solo fino al 1° luglio in quanto nelle date successive il sevizio risulta non disponibile.

Il prezzo in tariffa Economy di un viaggio dasarà diin tariffa Smart. La partenza sarà alle ore 13.23 mentre l’arrivo a destinazione sarà alle ore 00.35 per una durata di viaggio complessiva di 11 ore e 12 minuti.

[email protected]