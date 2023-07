I tassi di interesse dei conti deposito, dei buoni fruttiferi postali e delle offerte su libretto postale sono cresciuti molto negli ultimi tempi. I rendimenti, però, ancora non contrastano del tutto l’inflazione.

Nonostante questo, però, gli esperti comunicano che lasciare una grande/piccola somma di denaro ferma sul conto corrente non fa bene ai propri risparmi. Primo, perché i tassi di interesse su tali conti è pari a zero e poi per colpa dell’inflazione che erode il potere d’acquisto del proprio patrimonio nel corso del tempo. Ecco un esempio pratico diramato dell’Istituto di palazzo Koch: se oggi con 10 euro si possono acquistare 10 pacchi di asta, tra 20 anni se ne potranno comprare circa 7 se l’inflazione sarà del 2%. Se ne potranno acquistare solo 5 e mezzo, invece, se sarà del 3%.

Qualora si volessero investire 5000 euro nei prodotti su indicati (i top del momento) quanto si guadagnerebbe?

Il guadagno

Grazie al simulatore presente sulla pagina ufficiale di Poste Italiane è possibile sapere in tempo reale quale sarà il rendimento dei propri accantonamenti.

Se investo 5000 euro nei migliori conti deposito, offerte su libretto postale e buoni fruttiferi postali quanto guadagno?

In questo modo si potrà operare in totale sicurezza e scegliere l’opzione più consona alle proprie esigenze.Ebbene, se l’accantonamento verrà portato a scadenza, con l’attivabile da tutti purché si abbia un libretto Smart si avranno interessi netti pari a. Il tasso annuo lordo offerto è dell’1,50%. Con la Supersmart, invece, gli interessi netti che si percepiranno saranno di. Tale offerta, però, non sarà attivabile da tutti ma solo da coloro che sono titolari di un libretto Smart con 1 o più accantonamenti relative alle offerte Supersmart Premium 300 e 270 giorni scaduti lo scorso 15 giugno.In questo caso il tasso di interesse annuo lordo è del 3% dopo 365 giorni.Infine, gli interessi netti saranno dicon l’offerta Supersmart(tasso lordo 3,50%) attivabile solo da chi apporta nuova liquidità su libretto Smart.

I tassi di interesse sono cresciuti non solo per le offerte Supersmart su libretto postale ma anche per i buoni fruttiferi postali e i conti deposito. Supponiamo di voler investire 5000 euro in bfp di breve durata. Sempre dal calcolatore di Poste, si evince che con il buono 3×2 (durata massima di 6 anni, rendimento fino al 2,25% lordo), il valore di rimborso netto alla scadenza sarà di 5624,86 euro. Con il 4 Anni Risparmio Semplice (tasso premiale 2,5°% lordo) al raggiungimento delle 24 sottoscrizioni periodiche si otterranno 5454,18 euro. Infine con il buono Soluzione Eredità (4 anni, tasso lordo 3%) il valore di rimborso a scadenza sarà di 5549,10 euro. Tali valori, spiega Poste, corrispondono alla somma dell’importo inserito e degli interessi previsti al netto della ritenuta fiscale sugli interessi. L’imposta di bollo, invece, non è calcolata.

Sul sito di banca Illimity c’è anche un simulatore per capire quanto si guadagnerà con il conto deposito Premium che offre un tasso fino al 4,75% annuo lordo dopo 60 mesi. Ebbene, si legge che dopo tale arco temporale, l’importo totale a fine vincolo sarà di 5878 euro (interessi netti 878 euro). L’imposta di bollo sarà poi a carica del cliente. Infine con il conto deposito Cherry Bank vincolato che offre dopo 60 mesi un tasso di interesse annuo lordo del 5%, il totale netto (non calcolata imposta di bollo) sarà di 5925 euro.

Riassumendo…

1. I buoni fruttiferi postali, i conti deposito e le offerte Supersmart su libretto postale proteggono il proprio denaro dall’inflazione ma in parte

2. Con l’offerta Supersmart Premium 270 giorni si ottengono interessi netti pari a 95,69 euro mentre il valore di rimborso a scadenza con il buono Soluzione Eredità è di 5549,10 euro

3. Infine il conto deposito Premium offre a fine vincolo un importo totale di 5878 euro mentre il Cherry Bank di 5925 euro.

[email protected]