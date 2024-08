Investire per risparmiare, ecco la soluzione che molti italiani stanno adottando per i propri risparmi. I fondi comuni diventano la soluzione ideale per il 20% degli italiani. Infatti un italiano su 5 sceglie questa soluzione sottoscrivendo la sua adesione. Ecco i dati raccolti sull’aggiornamento annuale offerto dall’Osservatorio e presentato da Assogestioni a Milano.

Aderisce un italiano su cinque

Il report dell’Osservatorio afferma che il dato censito e rapportato all’intera popolazione del Paese implica un tasso di partecipazione del 18,8%, il che significa che quasi 1 italiano su 5 affida parte dei propri risparmi a questi fondi comuni investendo in essi.

I dati sono aggiornati a dicembre 2023, ma lo studio si avvale anche dei continui aggiornamenti effettuati dall’Ufficio Studi che dal 1996 scopre come evolvono le preferenze e le esigenze del risparmiatore italiano. Ma a quanto equivale l’investimento dei risparmiatori nostrani? Il valore medio dell’investimento nei fondi comuni è di 49 mila euro. Parliamo didi italiani per un valore complessivo di 546 miliardi di euro.

Riccardo Morassut, Senior Research Analyst Ufficio Studi, Assogestioni, spiega il quadro della situazione:

“Una evidenza che emerge molto chiaramente dall’Osservatorio è che un solo identikit non basta. L’insieme dei sottoscrittori al suo interno presenta molteplici peculiarità: ad esempio, il patrimonio resta concentrato sul quartile più alto, i cui sottoscrittori detengono circa tre quarti dell’investimento totale. “Metà degli 11 milioni circa di investitori accede ai fondi con cifre inferiori alla mediana che è pari a circa 20mila euro”.

A tale commento si aggiunge quello di Alessandro Rota, Direttore Ufficio Studi, Assogestioni:

“Il risultato sulla concentrazione del patrimonio è in linea con le stime di Banca d’Italia, che attribuiscono al 30% delle famiglie più abbienti l’80% della ricchezza finanziaria complessiva. Tuttavia, l’elevato numero di italiani che scelgono i fondi allocando anche cifre più contenute ci dimostra come questo sia uno strumento realmente democratico. Inoltre, l’investimento in fondi rappresenta di per sé un atto basilare di educazione finanziaria, che può aiutare a trasferire i valori della diversificazione, programmazione e gestione professionale dei risparmi”.

Fondi comuni, la scelta degli italiani

I risparmiatori sembrano preferire il versamento unico (Pic), stiamo parlando del 62% degli italiani.

Invece i piani d’accumulo (Pac), sono preferiti dal 21% dei nostri connazionali. Il deputato Roberto Morassut ci spiega: “Tra le evidenze più interessanti dell’Osservatorio emerge la propensione di Millennials e Generazione Z a prediligere i PAC, che permettono di investire gradualmente attraverso versamenti periodici che possono avere entità anche molto contenute. Infatti, supera il 50% la quota dei sottoscrittori più giovani che investe in questo modo. Si tratta di una modalità efficiente, che aiuta l’investitore da un punto di vista comportamentale, eliminando il fattore market timing. Viceversa, oltre il 70% dei Boomers e l’80% della Silent Generation sceglie di investire in un’unica soluzione (PIC)”.

Interessante anche l’eta evidenziata dai risparmiatori, gli over 40 sembrano appunto preferire i fondi comuni per i loro investimenti. ma l’età media nazionale dei sottoscrittori è di 61 anni, quindi ancora più alta. Ecco come prosegue Morassut a tal proposito:

“Nonostante l’apparenza, questi numeri sono da leggersi in modo positivo per i giovani. Rispetto a un anno fa, la partecipazione delle due generazioni più giovani è passata dal 13% al 15% e, di conseguenza, anche il patrimonio detenuto da Millennials e GenZ è salito dal 5% al 6% del totale. Tutto ciò conferma che gli under 40 stanno gradualmente iniziando ad aumentare la quota investita in fondi”.

in sintesi…