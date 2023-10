Inflazione alle stelle? Un modo per risparmiare è scegliere la giusta assicurazione auto

L’inflazione continua a essere elevata nonostante i vari interventi della Bce. Essa ha causato anche un aumento dei costi dell’assicurazione auto.

Secondo i dati dell’ultimo aggiornamento assicurativo di Segugio.it il premio medio Rc auto di settembre ha raggiunto i 441,2 euro ma tale dato è in aumento in tutta la penisola se si confronta con i dati di settembre 2021. Il rincaro maggiore si è registrato nel Lazio con un incremento del 36,5%. Ci sono poi l’Umbria con il +35,6% e la Lombardia con il +33,9%.

Per le famiglie il 2023 è quindi un anno da dimenticare, visti tutti gli aumenti ai quali hanno dovuto far fronte. Tutti hanno cercato e cercano di fare il possibile per arrivare alla fine del mese senza dover rinunciare a nulla ma la situazione sta diventando davvero difficile.

Un modo per risparmiare ancora qualcosina c’è ed è scegliere la giusta assicurazione auto.

A causa di tutti gli aumenti la situazione in Italia non è positiva

Il Governo il 1° ottobre ha lanciato il carrello della spesa calmierato per contrastare l’inflazione.

Gli italiani, come detto, non riescono più a sostenere i continui aumenti di tutti i generi, compresi quelli alimentari. Questi ultimi sono prodotti di prima necessità ai quali non si può fare proprio a meno. La pasta, i pelati ma anche gli articoli per l’infanzia sono infatti indispensabili. Proprio per questo, grazie al patto anti inflazione, circa duecento di essi, compresi anche quelli per l’igiene personale e per la casa, saranno scontati. Per Assoutenti, il risparmio per le famiglie potrebbe arrivare anche a 150 euro a nucleo familiare nel caso di abbattimento dei costi del 10%.

Per l’aumento dell’assicurazione auto, invece, non c’è stata da parte del Governo nessuna misura.

Ci sono però delle alternative da considerare a tale tipologia di viaggio come l’utilizzo dei mezzi pubblici, della bicicletta o del carpooling/rideshiring. Il primo è un sistema mediante il quale più persone condividono un’auto per viaggiare insieme da e verso la stessa area o destinazione simile. I partecipanti al carpool possono essere colleghi di lavoro, amici, vicini di casa o persone con percorsi simili. Il viaggio, poi, può essere organizzato anche tra persone che si conoscono o attraverso piattaforme online dedicate che mettono in contatto conducenti e passeggeri che hanno percorsi simili.

Il ridesharing è invece un servizio in cui un conducente privato, utilizzando il proprio veicolo, offre passaggi a persone che hanno bisogno di un trasporto nella stessa direzione.

Rinunciare all’auto, quindi, potrebbe essere un’alternativa da valutare attentamente. Si ridurrebbero così anche i costi che si sostengono per la benzina o diesel che sono arrivati alle stelle. Ma se invece l’auto è fondamentale nella quotidianità come fare per risparmiare sull’assicurazione?

Inflazione alle stelle? Un modo per risparmiare è scegliere la giusta assicurazione auto

Per risparmiare sull’assicurazione auto la prima regola da seguire è quella di comparare le varie offerte. Segugio.it ha effettuato un’analisi per capire quanto si risparmia se si passa ad una compagnia che offre le soluzioni migliori.

Ebbene, si evince che in Molise si potrebbe risparmiare il 40,5%, in Calabria il 39,3% e in Basilicata il 38,3%. Il comparatore delle offerte ha fatto quest’esempio. Un’automobilista di 35 anni, impiegata e in prima classe di merito da due anni almeno, con zero sinistri negli ultimi 5 anni e percorrenza media annua di 20 mila chilometri, potrebbe affidarsi alla compagnia Genialclick per risparmiare. Più esattamente se vuole assicurare una Fiat Punto terza serie 1.2 8 valvole, benzina, immatricolata nel 2004. Il miglior prezzo a settembre è stato infatti di 179 euro per l’anno di contratto.

Per quanto riguarda le assicurazioni online più economiche del mese in corso, Segugio.it comunica che esse sono:

1.

Riassumendo…

Polizza auto BeRebel con massimale di 7 mila euro per persone, 3 mila euro per cose. Il prezzo partirà da 103,05 euro2. La Prima.it Ripara Prima con massimale di 6.450 euro per le persone e 1.300 euro per le cose. Prezzo da 131 euro3. Polizza auto Prima.it con massimale da 6.450 euro per le persone e 1.300 per le cose con prezzo a partire da 131 euro4. Polizza auto Bene Assicurazioni autofit con massimale da 6.450 euro per danni a persone e 1.300 per danni a cose. Prezzo a partire da 156 euro.

