Inflazione al 6,4%: quali prodotti di investimento sicuri scegliere per contrastarla?

Nel mese di giugno l’inflazione ha subito una netta decelerata: l’Istat ha confermato un calo: + 6,4% annuo. Tale diminuzione, ha spiegato l’Istituto di Statistica, è dovuta non solo al calo dei prezzi dell’energia e degli alimentari ma anche a quello dei servizi relativi ai trasporti.

Nonostante il calo, però, l’inflazione continua a essere alta e proprio per questo i risparmiatori sono sempre più convinti che lasciare i soldi fermi sul conto corrente sia una buona soluzione. Per gli esperti, invece, si tratta di una decisione sbagliata. Questa tassa occulta, infatti, erode il potere d’acquisto dei propri risparmi. Significa che mille euro depositati oggi, tra un anno permetteranno di acquistare meno beni e servizi perché il livello dei prezzi nel frattempo sarà aumentato. In quali prodotti di investimento, quindi, accantonare il proprio denaro?

Gli investimenti sicuri

Per contrastare (ma solo in parte) l’inflazione che è scesa al +6,4%, tra i prodotti di investimento sicuri da scegliere ci sono i buoni fruttiferi postali e le offerte Supersmart su libretto postale. Sicuramente uno dei buoni che offre rendimenti più alti in breve periodo è il Soluzione Eredità che protegge, ripetiamo solo in parte dall’inflazione. Si tratta di un titolo dedicato a chi ha un procedimento successorio concluso in Poste Italiane, dura solo 4 anni e offre un rendimento certo a scadenza. Si può inoltre chiedere il rimborso quando si vuole purché avvenga entro il termine di prescrizione. Quest’ultimo avviene dopo dieci anni dalla scadenza del titolo e quando si compie non si ha più la possibilità né di chiedere il rimborso della cifra investita, né degli interessi nel frattempo maturati. Per quanto concerne il rendimento annuo lordo a scadenza, esso è del 3%.

Abbiamo parlato di investimenti sicuri e questo lo è perché il capitale è garantito dallo Stato Italiano così come quello accantonato nell’offerta Supersmart su libretto postale.

Ma veniamo a quest’ultima, attivabile solo se si ha un libretto Smart. L’interesse che si matura è il più alto fino ad ora lanciato da Cdp sul libretto, si tratta infatti del 3,50% per un accantonamento di 270 giorni. Così come per il buono Soluzione Eredità, è dedicata solo ad alcune categorie di risparmiatori. Esattamente a chi apporta nuova liquidità ovvero a chi dal 14 luglio scorso ed entro il 6 settembre versa sul libretto Smart o altri postali (nonché conti BancoPosta) denaro in aggiunta.

Se quest’ultimo si versa su altri libretti o conti (mediante bonifico bancario assegno bancario/circolare o accredito stipendio/pensione), questi ultimi però devono avere la stessa intestazione del libretto Smart. La nuova liquidità va infatti poi trasferita sul libretto Smart mediante girofondo.

Se i buoni fruttiferi postali e le offerte Supersmart sono investimenti sicuri, lo sono anche i conti deposito che proteggono anch’essi dall’inflazione ma in parte. Si tratta poi di prodotti sicuri perché garantiti dal Fidt che protegge il capitale fino a 100 mila euro a depositante. Tra i conti deposito che offrono tassi di interesse più alti ci sono quello di Cherry e Smart Bank. Il primo, di tipo vincolato, offre un tasso di interesse annuo lordo del 4% dopo 6 mesi, del 4,75% dopo 12, 18 e 24 mesi, del 4,80% dopo 36 mesi e 48 mesi e del 5% dopo 60 mesi.

Smart Bank, invece, solo per il mese di luglio in esclusiva, offre un conto vincolato per 5 anni a un tasso incrementale. Esattamente l’interesse fisso lordo è del 4% dopo il 1° anno, del 4,5% dopo il 2° anno, del 5% dopo il 3° anno, del 5,5% dopo il 4° anno e del 6% dopo il 5° anno. Sulla pagina ufficiale della banca si legge che il periodo di raccolta sarà fino al 2 agosto, giorno entro cui si dovrà bonificare la somma desiderata da vincolare.

L’emissione sarà invece il 4 agosto, data in cui sarà pagato l’interesse ogni anno dalla banca. Annualmente, infine, Smart Bank deciderà se mantenere il prodotto o ripagare il cliente dell’interesse oltre che del capitale iniziale.

