Incentivi auto 2023: quali sono rimasti e veicoli da acquistare in sconto

Gli incentivi auto 2023 per acquistare veicoli nuovi a benzina o diesel sono terminati. Restano invece quelli per comprare auto a zero emissioni e ibride plug-in.

Si tratta di un’ottima occasione per gli italiani in quanto essi amano molto questo mezzo di trasporto. Offre, infatti, la possibilità di muoversi comodamente da un punto all’altro senza dover dipendere dai mezzi pubblici. Questi ultimi, infatti, non sempre garantiscono degli orari precisi e poi in alcune zone sono limitati o non esistono.

Possedere un’auto, poi, dà un senso di libertà e di indipendenza in quanto si può decidere quando e dove viaggiare e soprattutto offre la possibilità di esplorare luoghi che potrebbero non essere raggiungibili con i mezzi pubblici.

In più grazie a esse si possono trasportare oggetti di grandi dimensioni o fare degli acquisti voluminosi senza doversi preoccupare di come portarli a casa. Gli autoveicoli alimentati da motori a combustione, però, inquinano per cui si sta incentivando sempre più l’adozione di veicoli elettrici e l’uso di combustibili più puliti per ridurre l’impatto ambientale.

Detto ciò, quali incentivi auto è possibile ancora richiedere e per quali auto?

I fondi rimasti

Al momento sono ancora disponibili 150 milioni di fondi per le auto elettriche e 211 per quelle ibride plug-in. Per accedere al contributo i veicoli a quattro ruote (elettrici) non devono costare più di 35 mila euro più Iva e quindi il prezzo deve essere inferiore a 43 mila euro. Il bonus del quale si beneficia acquistando un’automobile elettrica è di 3 mila euro se non si rottama nulla e di 5 mila euro se si rottama un veicolo con omologazione compresa tra Euro zero e Euro quattro che deve essere posseduto da almeno dodici mesi.

Nel caso si scelga una ibrida plug-in, il prezzo massimo per quest’ultima non deve superare i 45 mila euro più Iva per cui non deve essere superiore a 55 mila euro. Si ottiene, quindi, un bonus di 2 mila senza la rottamazione e di 4 mila euro con la rottamazione di auto da Euro zero a Euro quattro. Ricordiamo che i veicoli ibridi sono quelli che combinano un motore a combustione interna tradizionale con uno elettrico.

Incentivi auto 2023: quali sono rimasti e veicoli da acquistare in sconto

In pochissimo tempo sono esauriti gli incentivi per le auto a benzina e diesel con emissioni di anidride carbonica da 61 a 135 grammi. Si tratta di più della metà del listino esistente in Italia. Restano ancora quelli per le auto elettriche e le ibride plug-in. Quali acquistare allora?

Sul sito della Fiat si legge che per la Nuova 500 si potrà ricevere uno sconto di 1000 euro rottamazione più 5000 euro di incentivi statali solo in caso di rottamazione veicolo omologato fino a Euro quattro. Esso dovrà essere di proprietà del cliente o di uno dei suoi familiari conviventi da almeno 12 mesi. Il prezzo di listino di quest’auto è di 28950 euro (Ipt e Pfu esclusi) mentre la promozione con incentivo statale è di 22450 euro. Ovviamente si dovrà verificare sempre sui siti ufficiali delle autorità competenti la disponibilità dei fondi e i requisiti per accedervi.

Si potrà inoltre acquistare l’Astra Plug-in Hybrid Edition 1.6 180cv AT8 HYBRID in quanto sul sito ufficiale di Opel si legge che si avranno 4000 euro di incentivi statali a disposizione in caso di rottamazione. In più quattordici giorni per restituirla e otto anni o 160 mila chilometri di garanzia sulle batterie. Sempre sul sito si legge che il prezzo di questa macchina è di 39050 euro con Iva e messa su strade escluse così come Pfu. In promozione costerà invece 34350 euro.

Renault ha dedicato invece un’intera pagina agli incentivi auto statali. C’è un esempio di finanziamento per la Megane E-Tech 100% electric Techno EV60 220cv che costerà 38650 euro Iva inclusa, Ipt e Pfu esclusi.

Riassumendo….

Tale finanziamento sarà però valido solo in caso di rottamazione di un veicolo usato da Euro zero a Euro quattro di proprietà del cliente o conviventi da almeno dodici mesi. In questo prezzo sarà incluso il contributo statale (2022) che è di 5000 euro.

1. Gli incentivi per le auto a benzina e diesel con emissioni di Co2 da 61 a 135 grammi sono finiti

2. Restano fondi per acquisto auto elettriche e ibride plug-in

3. La nuova Fiat 500, come si legge sul sito, si potrà acquistare a partire da 22450 euro

4. L’Astra Plug-in Hybrid Edition 1.6 180cv AT8 HYBRID a partire da 34350 euro

5. La Megane E-Tech 100% electric Techno EV60 220cv a partire da 38650 euro.

