Il conto alla rovescia è ufficialmente partito, ormai è tempo di regali ed è bene non farsi trovare impreparati. Ecco quindi alcune idee regalo per Natale 2023, una serie di consigli utili in teoria a soddisfare tutti i gusti. Prodotti di bellezza, ma anche soluzioni più originali per chi è amante dell’arte e della cultura. Non perdiamoci in troppi preamboli e vediamo quali sono i consigli in questione.

Una serie di prodotti adatti un po’ a tutti

Prima di andare mirati su particolari gusti, ecco alcune idee regalo per Natale 2023 che almeno in teoria potrebbero andar bene quasi a tutti.

Aeratore Elettrico per vino di Cosyall

Pandora Moments Women’s Sterling Silver

Lampada da Scrivania Robot di Relaxdays

FotoCostruttore Mozabrick Modello S

L’Impostore di Oh Happy Games

Kemstood Set di Decanter whisky

Penna 3D con 20 colori KreativKids

ChenFec Cappello Bluetooth

Palle di Natale personalizzate con nome

Nike Air Max Alpha Trainer

Lego Technic Peugeot

Burt’s Bees Set regalo di Natale

Leomark Calcio Balilla in Legno

AutoFull Sedia Gaming Ergonomica

Van Dael Vaso di Fiori Puzzle di Clementoni

Abbiamo sceltoche è possibile acquistare comodamente su Amazon e regalare ai nostri amici. Ci sono prodotti per bambini, ma anche per donne e uomini. Ecco la carrellata veloce:

Come dicevamo, tutti questi prodotti possono essere acquistati su Amazon e sostanzialmente sono delle idee che vanno bene un po’ a tutti. Se invece volete qualcosa di più personalizzato, allora conviene spostarci nella seconda parte di questo scritto, ossia quella relativa ai prodotti di bellezza. Avete un’amica o una fidanzata particolarmente affascinata dal beauty? Cosa regalarle per Natale 2023? Che ne direste ad esempio del kit di Kiko denominato Holiday Première Dreamy Eyeshadow Palette? Si tratta appunto di un kit per il make up degli occhi. E che dire invece del mascara ad azione 5D del marchio italiano Diego Dalla Palma? Anche Benefit ha preparato un set ad hoc per l’occasione, si.

Idee Regalo Natale 2023, bellezza e cultura

tratta di BANGin’ Lash Fest Mascara – Kit Natale Mini BADgal BANG! e Fan Fest Mascara.

La cultura è bellezza, ma in questo caso ci riferiamo ancora a prodotti beauty. Stiamo parlando cofanetti natalizi di skincare e bodycare. Consigliamo a tal proposito la Charlotte’s Magic Cream di Charlotte Tilbury, ma anche il cofanetto Indispensabili Luminosità di Caudalie. E che dire invece della confezione vintage di So Pure Incanto d’Armonia di Bionike? Questo trittico di prodotti conclude i regali di Natale all’interna del beauty. E concentriamoci ora finalmente su qualcosa di più originale, ricordando che in fondo come idea regalo anche un bel panettone di marca può essere un gradito regalo per tutti. E se invece vi proponessimo di regalare l’ingresso a una mostra? Scommettiamo che un po’ tutti abbiamo l’amico intellettuale che si diverte solo se il livello della conversazione di alza.

Ecco allora una soluzione che potrebbe fare al caso vostro. A tal proposito, il Circuito Fondazione Brescia si sta rivelando essere particolarmente attivo in questo periodo. Attualmente, in corso fino al 28 gennaio c’è la mostra Finché non saremo libere, che tratta della condizione femminile nel mondo, in particolare in Iran. Ci sono poi i dipinti di Lorenzo Loto in mostra fino al 7 aprile. Sempre a Brescia, fino al 7 gennaio c’è invece Davide Rivalta. Sogni di gloria, l’esposizione delle sue sculture. Regalare la Mart Membership di Rovereto permette l’ingresso a decine di mostre ogni anno. C’è poi la Membership You&ME, che consente l0ingresso del museo egizio di Torino. È acquistabile sul sito a partire da 20 euro. Per il Mudec di Milano c’è invece attualmente lo sconto del 15% sul prezzo del biglietto.

È inoltre possibile acquistare direttamente la Mudec Card che consente l0ingresso gratuito a tutte le mostre. Insomma, anche in questo settore le idee non mancano, e possono essere davvero originali.